ЗС РФ намагаються вибити українців з Курахівської ТЕС, — ОСУВ "Хортиця"

Росіяни атакують в районі Дачного, розповів речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов. Українські сили тримають Курахівську ТЕС.

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Російські сили намагаються атакувати в районі Дачного та вибивати українські війська з Курахового на Донеччині. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

Він повідомив, що Сили оборони тримають Курахівську теплоелектростанцію, і наносять ворогу у тому районі усе можливе ураження.

"Звісно, це один з найактивніших напрямків. В цьому плані активніше, певно, тільки Покровськ", — зауважив військовий.

Віктор Трегубов зауважив, що усе можливе на цьому напрямку українські сили виконують, знищуючи велетенські обсяги живої сили та техніки ворога.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак на позиції наших військ поблизу Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомляли, що російські окупаційні війська захопили Петропавлівку, Воздвиженку, Солоне, Новоіванівку, Леонідово та Олександрію Донецької області. Крім того, ворог просунувся у Дворічній, біля Западного, Курахового та Ясенового.

Очільник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповідав, що росіянам до околиць міста залишається пару кілометрів. Інтенсивність і кількість обстрілі щодня зростає.