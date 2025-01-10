ВС РФ пытаются выбить украинцев с Кураховской ТЭС, — ОСГВ "Хортица"

Россияне атакуют в районе Дачного, рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Украинские силы держат Кураховскую ТЭС.

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Российские силы пытаются атаковать в районе Дачного и выбивать украинские войска из Курахово Донецкой области. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Он сообщил, что Силы обороны держат Кураховскую теплоэлектростанцию, и наносят врагу в том районе все возможное поражение.

"Конечно, это одно из самых активных направлений. В этом плане активнее, наверное, только Покровск", — отметил военный.

Виктор Трегубов отметил, что все возможное на этом направлении украинские силы выполняют, уничтожая огромные объемы живой силы и техники врага.

По информации Генерального штаба ВСУ, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 29 атак на позиции наших войск вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение.

Напомним, аналитики DeepState сообщали, что российские оккупационные войска захватили Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово и Александрию Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясеново.

Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк рассказывал, что россиянам до окраин города остается пару километров. Интенсивность и количество обстрелов ежедневно растет.