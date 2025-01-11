Штурми РФ зруйнували позиції Сил оборони на трьох напрямках, — ОСУВ "Хортиця" (карти)

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що наразі вживаються кроки для недопущення погіршення тактичного положення, а також тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника.

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Протягом минулої доби внаслідок російських штурмових дій та вогневого впливу були зруйновані деякі позиції Сил оборони на Краматорському, Торецькому і Лиманському напрямках. Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" у суботу, 11 січня.

Основні зусилля противника були спрямовані на Покровський напрямок. Наступальні дії проходили переважно без використання бронетехніки в районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Новоєлизаветівка, Курахове та Янтарне. У районах Лисівки, Даченського, Нововасилівки, Шевченка та Петропавлівки тривають бої.

Ситуація на Покровському напрямку станом на 11 січня Фото: deepstatemap.live

"Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати чисельну перевагу та розвивати наступ", — йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку противник здійснив атаку у Вовчанську та поблизу Стариці. Усі атаки були відбиті, ворог зазнав втрат і відступив.

На Куп'янському напрямку противник наступає в напрямках Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Зеленого Гаю.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку атаки ворога відбулися в районах Першотравневого, Греківки, Тернів та Макіївки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

Ситуація на Лиманському напрямку Фото: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку ворог намагався атакувати позиції українських військових у Білогорівці, але успіху не досягнуто.

На Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в районах Часового Яру, Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та Торецька. Внаслідок обстрілів і штурмових дій деякі українські позиції зазнали руйнувань. Наразі тривають заходи з ліквідації штурмових груп противника, які проникли в бойові порядки.

Cитуація на Краматорському і Торецькому напрямках станом на 11 січня Фото: deepstatemap.live

На Новопавлівському напрямку українська війська протистоять атакам окупантів поблизу Зеленівки, Великої Новосілки та Времівки. У напрямку Костянтинополя противник застосовував бойові броньовані машини для переміщення особового складу. Унаслідок дій українських військових одна машина разом із десантом була знищена, інші пошкоджені. Ворог продовжує зосереджувати сили для можливих наступальних дій.

Нагадаємо, вночі 11 січня аналітики DeepState повідомили, що ЗС РФ повністю окупували Курахове Донецької області.

10 січня голова Покровської МВА Сергій Добряк заявив, що окупантам до околиць Покровська залишається декілька кілометрів. За його словами, безпекова ситуація погіршується кожного дня.