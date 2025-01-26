Вторая атака за три дня: в Рязани горит нефтеперерабатывающий завод (видео)

Предварительно, по предприятию был нанесен комбинированный удар при помощи дронов PD-2 и "Лютый", в результате которого вспыхнул масштабный пожар.

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В ночь на 26 января украинские беспилотники в очередной раз атаковали Рязань. По информации канала Mash, под комбинированній удар БПЛА попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод, в результате которого на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Местные жители отмечают, что около часа ночи в Рязанской области прозвучали около десяти взрывов, в том числе в районе села Дядьково и в районе Песочни.

В интернете были опубликованы видео, на которых слышны звуки взрывов и зафиксирован пролет беспилотников. Отголоски атак также ощущались и в самой Рязани.

Российские источники утверждают, что атака произошла с двух сторон. Предварительно, использовались дроны PD-2 и "Лютый".

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что беспилотники якобы сбиты и "пострадавших нет".

"Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", — заявил он

Однако позже Telegram-канал ВЧК-ОГПУ распространил видео, где запечатлены пожарные машины, подъезжающие к НПЗ. Также появились кадры масштабного пожара, как утверждали паблики, с НПЗ в Рязани.

Российское Минобороны сообщило, что за ночь над территорией России было сбито 15 беспилотников. Из них:

8 — над Рязанской областью;

6 — над Курской областью;

1 — над Белгородской областью.

Однако официальное подтверждение информации о пожаре на НПЗ в Рязани пока отсутствует.

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко по поводу инцидента сообщил, что данный НПЗ является одним из ключевых в нефтяной промышленности РФ, и он продолжает работу вопреки санкциям.

"Рязанский НПЗ добивается. Это топливо для военной техники и не только", — написал Коваленко.

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Напомним, что это не первый случай атаки на мощности Рязанской нефтеперерабатывающей компании. 24 января беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ уже наносили удар по этому объекту. Тогда сообщалось о пожаре в трех резервуарах, а также в цеху с установкой гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина.