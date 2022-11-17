Чьи ракеты упали в Польше: что должна требовать Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что это не были украинские ракеты и требует не только доказательств, но и допустить к расследованию украинских представителей. Наши союзники в войне против России все увереннее заявляют, что ракеты украинские, хотя сразу же добавляют, что это не Украина виновата, а Россия.

Во-первых, в ночь со вторника на среду МИД Польши заявил, что ракета — российского происхождения. Власти Польши резко отреагировали и даже хотели применить статью 4 НАТО, предусматривающую проведение консультаций, если есть угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Во-вторых, все в мире заговорили о серьезной эскалации ситуации и каким будет ответ НАТО. Весь мир был в ожидании официальной позиции НАТО и США в т. ч.

Что же случилось потом? На мой взгляд, ни НАТО, ни США не хотят вступить в конфликт с Россией. Поэтому президент США быстро заявил, что вероятность запуска ракет с России очень невелика.

Затем власти Польши сообщили, что нет необходимости применять статью 4 НАТО.

И вчера и сегодня раздаются заявления представителей стран-членов НАТО, что ракеты украинские, но до сих пор не предоставили реальных фактов и аргументов, хотя это вовсе не означает, что ракеты не могут быть украинскими.

Твердая позиция Владимира Зеленского, что ракеты не украинские, на мой взгляд, не очень нравятся США и НАТО. Поэтому Украина должна настаивать и добиться допуска украинских представителей на место падения ракеты, мотивируя это заявлениями о том, что это украинские ракеты.

Кроме того, следует понимать, что нежелание НАТО и США вступать в конфликт с Россией демонстрирует слабую позицию НАТО, поэтому и раздаются заявления, что это несчастный случай с украинскими ракетами.

Насколько твердая позиция Украины в отрицании имеет под собою почву, мы не знаем, но очень надеюсь, что Владимир Зеленский понимает последствия его категорических заявлений. Спорить с союзниками — не лучший вариант, особенно если будет доказано, что ракеты таки украинские.

Но если ракеты не украинские, это нужно обязательно доказать, хотя это очень не понравится некоторым странам-членам НАТО.

Итак, по моему мнению, Украина в этой ситуации оказалась в заложниках половинчатой ​​реальной позиции наших союзников, и в первую очередь США, которые демонстрирует нежелание приложить все необходимые усилия для поражения России, хотя на словах они об этом заявляют.

Из этой ситуации Украина должна "выжать" все возможное. А именно: дополнительное оружие, включая танки, самолеты и ракеты большего радиуса действия. Категорически ставить вопрос о закрытии неба либо предоставления эффективных систем ПВО для закрытия неба. Требовать усиления санкций, исключения России из G20, а также усилить дискуссию о незаконном пребывании России в Совбезе ООН.

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