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Мнения Российско-украинская война

Чьи ракеты упали в Польше: что должна требовать Украина

"Надеюсь, что Владимир Зеленский понимает последствия его категорических заявлений о том, что ракета, которая упала в Польше, принадлежит России. Ведь спорить с союзниками — не лучший вариант, особенно если будет доказано, что ракета таки украинская. Однако есть несколько шагов, которые президент обязан сделать". Мнение.

Виталий Бала
Виталий Бала
Директор "Агентства моделирования ситуаций"
eye 1256
джо Байдне, президент США
Президент США Джо Байден сомневается, что ракеты, которые упали в Польше, выпущены с территории России
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Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что это не были украинские ракеты и требует не только доказательств, но и допустить к расследованию украинских представителей. Наши союзники в войне против России все увереннее заявляют, что ракеты украинские, хотя сразу же добавляют, что это не Украина виновата, а Россия.

Во-первых, в ночь со вторника на среду МИД Польши заявил, что ракета — российского происхождения. Власти Польши резко отреагировали и даже хотели применить статью 4 НАТО, предусматривающую проведение консультаций, если есть угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Во-вторых, все в мире заговорили о серьезной эскалации ситуации и каким будет ответ НАТО. Весь мир был в ожидании официальной позиции НАТО и США в т. ч.

Что же случилось потом? На мой взгляд, ни НАТО, ни США не хотят вступить в конфликт с Россией. Поэтому президент США быстро заявил, что вероятность запуска ракет с России очень невелика.

Затем власти Польши сообщили, что нет необходимости применять статью 4 НАТО.

И вчера и сегодня раздаются заявления представителей стран-членов НАТО, что ракеты украинские, но до сих пор не предоставили реальных фактов и аргументов, хотя это вовсе не означает, что ракеты не могут быть украинскими.

Твердая позиция Владимира Зеленского, что ракеты не украинские, на мой взгляд, не очень нравятся США и НАТО. Поэтому Украина должна настаивать и добиться допуска украинских представителей на место падения ракеты, мотивируя это заявлениями о том, что это украинские ракеты.

Кроме того, следует понимать, что нежелание НАТО и США вступать в конфликт с Россией демонстрирует слабую позицию НАТО, поэтому и раздаются заявления, что это несчастный случай с украинскими ракетами.

Насколько твердая позиция Украины в отрицании имеет под собою почву, мы не знаем, но очень надеюсь, что Владимир Зеленский понимает последствия его категорических заявлений. Спорить с союзниками — не лучший вариант, особенно если будет доказано, что ракеты таки украинские.

Но если ракеты не украинские, это нужно обязательно доказать, хотя это очень не понравится некоторым странам-членам НАТО.

Итак, по моему мнению, Украина в этой ситуации оказалась в заложниках половинчатой ​​реальной позиции наших союзников, и в первую очередь США, которые демонстрирует нежелание приложить все необходимые усилия для поражения России, хотя на словах они об этом заявляют.

Из этой ситуации Украина должна "выжать" все возможное. А именно: дополнительное оружие, включая танки, самолеты и ракеты большего радиуса действия. Категорически ставить вопрос о закрытии неба либо предоставления эффективных систем ПВО для закрытия неба. Требовать усиления санкций, исключения России из G20, а также усилить дискуссию о незаконном пребывании России в Совбезе ООН.

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