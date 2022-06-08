Об унижении России. Что делают Макрон и Шольц за спиной Украины

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Последнее заявление канцлера Шольца, что Германия помогает Украине больше, чем Великобритания, выглядит, как издевательство, учитывая, что даже Греция возмущена действиями и схемой немецкого правительства по поставкам оружия Украине.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Но президент Франции Макрон таки смог удивить, когда заявил, что Россию нельзя унижать, чтобы после завершения войны можно было с ней договариваться. К сожалению, Макрон не уточнил, что именно имел в виду, говоря об унижении России. Возможно, речь идет о принуждении Украины к миру, чтобы не унизить Россию? Ведь именно он предлагал уступить украинские территории.

И когда Макрон заявляет, что Франция готова стать посредником, то создается впечатление, что французский президент ищет приемлемый выход для России, а не думает о наказании агрессора и привлечении его к ответственности за зверства и жестокость, которые он делает в отношении гражданского населения Украины.

Получается, что, по словам Макрона, не унижать Россия — значит не наказывать ее и не привлекать к ответственности, чтобы можно было с ней договариваться.

Уже есть информация, что проходят встречи, предлагаются планы прекращения войны, опубликовали даже соответствующий план Италии, который передан Украине. Главное, что все это происходит без участия Украины, и некоторые западные партнеры ведут себя скорее, как партнеры агрессора. И заявление Макрона о том, что нельзя унижать Россию, наглядно это демонстрирует.

Источник.

Важно