Во время войны в Украине Германия на 60% увеличила импорт из РФ, — посол (документ)

Власти Германии перевели в Россию около 6 млрд евро за период с января по апрель 2022 года. А торговый оборот с Украиной наоборот снизился.

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Хотя в Украине уже четвертый месяц продолжается активная фаза войны с РФ, немецкое руководство все еще далеко от того, чтобы разорвать торговые отношения с Россией. С января по апрель импорт из РФ в Германию вырос на 60% об этом сообщил в Twitter украинский посол Андрей Мельник.

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"Это безумие. Несмотря на захватническую войну РФ, в январе-апреле Германия увеличила импорт из России на 60%", — написал Мельник, добавив, что немецкое руководство перевело в Москву еще почти 6 млрд евро. При этом торговый оборот Германии и Украины наоборот сократился на 11%.

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