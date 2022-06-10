Во время войны в Украине Германия на 60% увеличила импорт из РФ, — посол (документ)
Власти Германии перевели в Россию около 6 млрд евро за период с января по апрель 2022 года. А торговый оборот с Украиной наоборот снизился.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Хотя в Украине уже четвертый месяц продолжается активная фаза войны с РФ, немецкое руководство все еще далеко от того, чтобы разорвать торговые отношения с Россией. С января по апрель импорт из РФ в Германию вырос на 60% об этом сообщил в Twitter украинский посол Андрей Мельник.
"Это безумие. Несмотря на захватническую войну РФ, в январе-апреле Германия увеличила импорт из России на 60%", — написал Мельник, добавив, что немецкое руководство перевело в Москву еще почти 6 млрд евро. При этом торговый оборот Германии и Украины наоборот сократился на 11%.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда высказался с резкой критикой в адрес Макрона и Шольца за "бессмысленные разговоры" с руководителем Кремля. Дуда приравнял Путина к Гитлеру, объяснив свое мнение тем, что во время Второй мировой с представителями нацистов никто не вел переговоры и не пытался позволить Гитлеру "сохранить лицо".
Ранее Фокус разбирался в том, что делают лидеры Германии и Франции за спиной Украины.