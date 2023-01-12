Танки из Польши и Великобритании для ВСУ: у Зеленского заявили, что вопрос решен

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, риторика союзников Украины совершенно изменилась. В ударную группировку должны войти от 250 до 400 западных танков.

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Украина получит танки западного образца от Польши и Великобритании, это уже решенный вопрос. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "Голосу Америки".

"Это, несомненно, уже принятые решения по сути. Еще не принято решение о количестве. Очевидно, что логика войны ведет к тому, что мы получим все необходимое оружие", — отметил он.

Украина, по словам советника, демонстрирует готовность идти до конца в этой войне и есть те, кто может эффективно использовать западную военную технику.

По наблюдению Подоляка, риторика союзников Украины в последнее время совершенно изменилась.

[ + – ] В ударную группировку ВСУ войдут от 250 до 400 танков, заявил Подоляк Фото: US Department of State

"Сегодня уже говорят о передаче Украине тяжелой технике как о неизбежном факте. Если 3-4 месяца назад это был тяжелый переговорный кейс, то сейчас идет речь о конкретном количестве современных танков, которое нам нужно. Какие станы могут предоставить 10, 15, 20, 50 танков, чтобы мы получили необходимое вооружение", — продолжил он

В ударную группировку ВСУ войдут от 250 до 400 танков, но планы Генштаба могут быть многообразны, подчеркнул советник.

"Наши партнеры, в том числе США, перестали со страхом смотреть на Россию. Они понимают, что эта страна может и должна проиграть", — отметил он.

Украине нужен набор тяжелых танков Abrams, Challenger и Leopard в количестве до 350 штук, чтобы сформировать несколько дополнительных штурмовых бригад. Вторая часть — это снаряды 155-го калибра и ракеты для систем MRLS.

В рамках международного мандата Украина имеет абсолютное право уничтожать оккупантов и их технику на оккупированных территориях, включая Крым и Донбасс, заключил он.

Отметим, что Польша готова давить на Евросоюз ради увеличения поставок Украине танков Leopard 2. Если Украину не защитить от РФ, Польша станет следующей мишенью, заявил спикер польского правительства Петр Мюллер.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января во Львове сказал о готовности передать ВСУ несколько танков Leopard 2, на вооружении государства есть 240 таких машин.

Экс-глава Генштаба армии Великобритании Ричард Даннат считает, что для изменения ситуации на фронте Украина должна получить минимум 50 танков Challenger 2.