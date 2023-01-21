"Не займе багато часу": ЗСУ "ось-ось" почнуть освоювати танки Challenger 2, – Пристайко

За словами українського посла, наші військовослужбовці проходитимуть навчання на території Великобританії.

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Танкові екіпажі Збройних сил України найближчим часом розпочнуть освоєння танків Challenger 2 на території Великої Британії. Про це розповів посол України у Британії Вадим Пристайко в ефірі "Радіо Свобода".

За словами українського посла, у Британії триває навчання наших екіпажів важких артилерійських систем. Незабаром до них мають приєднатися танкісти.

"Екіпажі ось-ось розпочнуть тренування на території Великобританії", — сказав дипломат журналістам.

[ + – ] ЗСУ незабаром почнуть освоювати Challenger 2

Вадим Пристайко припустив, що навчання ЗСУ на танках Challenger 2 "не займуть багато часу". За його словами, британські інструктори відзначали високий рівень мотивації українських військовослужбовців.

Посол також повідомив, що підготовка піхоти ЗСУ у Великій Британії займає приблизно 5 тижнів. На цей час подібне навчання пройшли вже 10 тисяч українських піхотинців, а 2023 року розпочали – ще 20 тисяч.

"Важко сказати, скільки потрібно буде готувати танкістів — тим більше це й артилеристи, і механіки, і командири. Я думаю, що за місяць-півтора можна впоратися. Якщо буде потрібно, навчання буде продовжено, як це було раніше", — вважає Пристайко.

Танки Challenger 2 надійшли на озброєння Великобританії в середині 1990-х. Вони оснащені 120-мм гарматою та були застосовані британськими Збройними силами під час конфліктів у Боснії та Герцеговині, Косово та Іраку.

Про те, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак пообіцяв Володимиру Зеленському відправити в Україну роту танків Challenger 2, стало відомо 14 січня. Раніше українська сторона заявляла, що потребує 300 танків для звільнення своїх територій від армії Росії.

Фокус також писав про те, що за підсумком засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн, країнам, які мають на озброєнні танки Leopard-2, дозволили розпочати навчальні курси для українських танкових екіпажів з їхнього освоєння.