США, Німеччина та Польща збираються провести спільні навчання поблизу України

Військові маневри у Польщі, країні, яка межує з Україною, були б "дуже чітким" сигналом союзникам НАТО, а також президенту РФ Володимиру Путіну.

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Вашингтон веде переговори з Берліном і Варшавою щодо проведення спільних військових маневрів у Польщі у відповідь на загрозу східному кордону НАТО з боку Росії, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус увечері 26 лютого.

"Для країн Східної Європи, таких як Польща, країни Балтії, Словаччина й інші важливо бачити, що Німеччина як найважливіший європейський член альянсу і США як трансатлантичний партнер виконують свої оборонні зобов'язання", — сказав він.

Він також додав, що альянс "набагато сильніший і згуртованіший, ніж минулого року", до вторгнення російських військ в Україну в лютому 2022 року.

При цьому Пісторіус впевнений, що НАТО не має бути стороною конфлікту в Україні, продовжуючи надавати допомогу.

Тим часом Польща планує навчати українських пілотів на винищувачах F-16.

Нагадаємо, 17 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава розгляне питання передавання Україні винищувачів МіГ-29, які перебувають на озброєнні польської армії, і готова приєднатися до коаліції щодо надання Україні літаків F-16. Перші німецькі танки Leopard 2 вже доставили в Україну.