Если поляки после зерна вспоминают Волынскую трагедию, важно реагировать правильно, — эксперты

Эксперт-международник Вадим Трюхан не сомневается, что Польша вспоминает тему Волыни, когда ей удобно. При этом четыре украинских президента принесли извинения за события столетней давности.

Related video

Кроме зернового спора политики в Польше могут вспомнить и другие сложные для Украины и Польши проблемы накануне парламентских выборов. Об этом в комментариях Фокусу отметили эксперты.

Важно

Запрет на импорт украинского зерна: в Польще намекнули, что поможет решить проблему

"Поляки и без того раздражаются из-за украинцев. И вытаскивают исторические страницы такие как Волынская трагедия, — говорит дипломат и эксперт-международник Руслан Осипенко, — А это также означает, что почва подготовлена. Кравчук, Ющенко, Порошенко и Зеленский извинились за Волынскую трагедию, а Польша все ковыряет больное место. А это значит, что есть запрос общества. Отдельные политики, к сожалению, используют вещи, которые нас разъединяют. Я надеюсь, что два президента, Дуда и Зеленский, все-таки приложились и сделали очень много, чтобы перевернуть эту страницу, кто кому провинился, и мы начнем новый диалог и укрепим польско-украинское единство. Мы будем крепче, потому что Польша у нас за спиной, а Польша — потому что Украина будет щитом от России, варваров с востока. Но видите, преследуются узко политические интересы. Хотя сегодня партия есть, а завтра — нет. Возможно, через десять лет и не вспомнят, что она была. А государства должны оставаться".

Важно

"Теперь вооружаем Польшу": Варшава прекратила поставки оружия в Украину, — Моравецкий

Эксперт-международник Вадим Трюхан не сомневается, что Польша вспоминает тему Волыни, когда ей удобно. "Украине в ответ важно не повторить историю с зерном — не начать обмен колючими заявлениями. Эту тему надо спускать на экспертный уровень, должна начаться эксгумация и соответствующие мероприятия, как на территории Украины, так и на территории Польши. Важны взаимные и симметричные шаги. На месте нашего руководства, дипломатического корпуса и посла Украины в Польше я бы пытался отсрочить какие-то серьезные разговоры и переговоры на эту тему на время после войны", — добавляет он.

Напомним, ранее американские журналисты сообщили, что Москва добилась успехов, вызвав споры между Украиной и Польшей. В июле в годовщину Волынской трагедии Зеленский и Дуда посетили вместе костел в Луцке.

Больше читайте в материале Фокуса "Скелеты в шкафу: какие последствия будут иметь для Украины разногласия с Польшей"