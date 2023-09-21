Москва домоглася успіхів, викликавши суперечки між Україною та Польщею, — The Washington Post

Незважаючи на "тріщину" у відносинах, Польща рішуче має намір підтримувати Україну і не бачить альтернативи цьому курсу. На думку джерел WP, висловлювання Моравецького відображають лише напруженість моменту.

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Після заяви прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення поставок зброї в Україну, у ЗМІ почалися розмови про те, що відносини між союзниками дали глибоку тріщину. Битва за експорт українського зерна різко загострилася, "вбивши клин між Києвом і одним із його найсильніших прихильників у боротьбі проти російського вторгнення", написало в четвер, 21 вересня, видання The Washington Post.

За даними Кільського інституту світової економіки, Польща є шостим найбільшим військовим донором України і прийняла понад 1,5 мільйона біженців.

Президент України Володимир Зеленський викликав лють у Варшаві у вівторок, коли під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку натякнув, що Польща грає на руку Росії, розігруючи "трилер із зерном".

У середу, 20 вересня, Польща викликала посла України у Варшаві у відповідь на виступ Зеленського. У МЗС Польщі заявили, що передали "рішучий протест" польської сторони проти слів українського президента про те, що деякі країни ЄС симулюють солідарність і побічно підтримують російського агресора.

У четвер високопоставлений представник Білого дому дав коментар для The Washington Post, у якому применшив значення цього розколу, назвавши його "миттєвою передвиборчою агітацією".

"Я знаю, що деякі люди вважають, що висловлювання прем'єр-міністра, можливо, були відображенням того, що єдність нарешті дає тріщину, і я просто не бачу жодних доказів цього на всіх рівнях. У Польщі ми бачили тверду рішучість дотримуватися обраного курсу. Вони не бачать альтернативи", — сказав посадовець на на умовах анонімності з огляду на делікатність дипломатичної ситуації.

Американський чиновник також наголосив, що висловлювання Моравецького — це "відображення того, що, врешті-решт, ми всі люди, і бувають моменти напруження та розчарування, але це не означає, що буде якийсь різкий зсув у єдності альянсу або навіть у фундаментальній позиції та рішучості Польщі підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо, що 21 вересня депутат Сейму заявив, що Польща може відновити постачання зброї в Україну.

Раніше Фокус писав, у чому "зерно розбрату" між Варшавою і Києвом, і чому Польща проти вступу України до ЄС.