Вимагав від Зеленського вибачень за Волинську трагедію: речника МЗС Польщі звільнили, — ЗМІ

Лукаш Ясіна чекає більшого каяття від українського лідера за причетність українців до трагедії. Зеленський, за його словами, має взяти на себе відповідальність та вибачитися.

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Прес-секретаря польського МЗС Лукаша Ясіну усунули від роботи через те, що він вимагав від президента Володимира Зеленського вибачень за Волинську трагедію. Про це повідомляє радіо RMF FM.

У своїй заяві Ясіна сказав, що чекає більшого каяття від українського лідера за причетність українців до Волинської різанини початку 40-х років минулого століття. Ясину відправили у відпустку, проте без певної дати.

За даними журналістів, він більше не повернеться до своїх обов'язків спікера МЗС. В українському посольстві назвали заяву представника Польщі "гідною жалю".

Дипломат роз'яснив своє ставлення до цього питання. За його словами, він родом майже з Волині, ріс у сім'ї, яка звідти бігла, і пам'ятає часи, коли цей злочин не вважався проблемою, тому що ті події не були оприлюднені.

Ясіна наполягає на тому, що з українського боку все ще не вистачає взаєморозуміння того, наскільки питання Волинської трагедії є важливим для жителів Польщі.

Він каже, що Україна як держава не вибачилася за події більш ніж 70-річної давнини, та вважає, що президент Володимир Зеленський має взяти на себе цю відповідальність.

Посол України у Польщі Василь Зварич, відповідаючи на заяву польської сторони, назвав неприйнятними будь-які спроби нав'язати Україні будь-які дії щодо спільного минулого.

Нагадаємо, що 17 травня посол України у Франції вимагав вибачень від французького телеканалу після заяв про "шапіто Зеленського". Журналісти назвали його закордонний візит "турне цирку Зеленського Європою".

Наступного дня після скандального ефіру українці "атакували" французьку радіостанцію. Спроби жартувати французьких журналістів викликали гнівні відповіді у соцмережах.