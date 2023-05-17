"Шапіто Зеленського": посол України вимагає вибачень від французького телеканалу (відео)

Скандал відбувся після ефіру телеканалу RTL, гості якого підіграли ведучій, яка оцінила закордонний візит президента України як "турне цирку Зеленського Європою".

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Посол України у Франції Вадим Омельченко потребує вибачень від французького телеканалу RTL, який потрапив у скандал через невдалий жарт про президента України Володимира Зеленського. Про це Омельченко написав 16 травня у своєму Twitter.

Омельченко опублікував уривок телепередачі на каналі RTL, де ведуча починає ефір з помітки, що 15 травня президент України приїжджав до Єлисейського палацу "зі своїм шапіто". Далі запрошені на ефір гості починають сміятися та підігрувати ведучій, у той момент, коли на задньому фоні грає циркова музика.

Учасники програми обіграли анонс офіційних зустрічей Зеленського з європейськими політиками у вигляді рекламного анонсу "турне цирку Зеленського Європою".

"Який цинізм і безтактність, котрі не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, які страждають і борються за свою свободу, але також і вашу свободу і можливість насолоджуватися легкістю буття", – підписав відео посол. .

Нагадаємо, 14 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, де лідери країн обговорили безліч важливих тем щодо майбутнього України.

28 березня стало відомо, що Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна планує подвоїти кількість постачань снарядів калібру 155 мм в Україну.