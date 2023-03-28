Франція подвоїть кількість снарядів 155 мм для українських артилеристів, — міністр оборони

За словами міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню, обіцяні Україні системи ППО SAMP/T, навчання на яких вже закінчили наші бійці, незабаром перейдуть на озброєння ЗСУ.

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У вівторок, 28 березня, Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна планує подвоїти кількість постачань снарядів калібру 155 мм в Україну. Про це пише видання Le Figaro.

"Париж планує поставити наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України. Ми плануємо подвоїти постачання 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць вже з кінця березня", — повідомив Лекорню в інтерв'ю.

Також міністр збройних сил запевнив, що Париж "дуже скоро" надасть Україні обіцяну систему протиповітряної оборони SAMP/T, навчання на якій нещодавно завершили українські воєнні.

Видання зазначає, що бійці ЗСУ "використовують снаряди калібру 155 мм, зокрема у французьких гаубицях Caesar та в німецьких Pz 2000".

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Україна отримала реактивні 122-мм снаряди Yarmuk пакистанського виробництва.

1 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що у 2023 році Франція суттєво збільшить обсяг замовлень на виробництво снарядів для гаубиць Caesar, які були передані Києву.

Напередодні, 24 березня, Лекорню також анонсував прискорити темпи виробництва 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar вдвічі. За його словами, Париж планує збільшити виробництво САУ Caesar з чотирьох до восьми установок на місяць до кінця поточного року.