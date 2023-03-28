Франция удвоит количество снарядов 155 мм для украинских артиллеристов, — министр обороны

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, обещанные Украине системы ПВО SAMP/T, обучение на которых уже закончили наши бойцы, скоро поступят на вооружение ВСУ.

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Во вторник, 28 марта Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна планирует удвоить количество поставок снарядов калибра 155 мм в Украину. Об этом пишет издание Le Figaro.

"Париж поставит наземное оборудование, необходимое для контрнаступления Украины. Мы планируем удвоить поставки 155-миллиметровых снарядов до 2 тысяч в месяц с конца марта", — сообщил Лекорню в интервью.

Также министр вооруженных сил заверил, что Париж "очень скоро" предоставит Украине обещанную систему противовоздушной обороны SAMP/T, обучение на которой не так давно завершили украинские военные.

Издание отмечает что бойцы ВСУ "используют снаряды калибра 155 мм, в частности во французских гаубицах Caesar и в немецких Pz 2000".

Напомним, вчера стало известно, что Украина получила реактивные 122-мм снаряды Yarmuk пакистанского производства.

1 марта министра обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что в 2023 году Франция существенно увеличит объем заказов на производство снарядов для гаубиц Caesar, которые были переданы Киеву.

Накануне, 24 марта Лекорню также анонсировал темпы производства 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar в два раза. По его словам, Париж планирует увеличить производство САУ Caesar с 4 до 8 орудий в месяц до конца текущего года.