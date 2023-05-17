"Шапито Зеленского": посол Украины потребовал извинений от французского телеканала (видео)

Скандал произошел после эфира телеканала RTL, гости которого подыграли ведущей, оценившей зарубежный визит президента Украины как "турне цирка Зеленского по Европе".

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Посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал извинений от французского телеканала RTL, попавшего в скандал из-за неудачной шутки о президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом Омельченко написал 16 мая в своем Twitter.

Омельченко опубликовал отрывок телепередачи на канале RTL, где ведущая начинает эфир с отметки, что 15 мая президент Украины приезжал в Елисейский дворец "со своим шапито". Далее приглашенные на эфир гости начинают смеяться и подыгрывать ведущей, в тот момент, когда на заднем фоне играет цирковая музыка.

Участники программы обыгрывают анонс официальных встреч Зеленского с европейскими политиками в виде рекламного анонса "турне цирка Зеленского по Европе".

"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – подписал видео посол.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж на переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, где лидеры стран обсудили множество важных тем касаемо будущего Украины.

28 марта стало известно, что министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню сообщил, что его страна планирует удвоить количество поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.