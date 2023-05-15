Танки для ЗСУ та майбутнє України в НАТО: про що домовилися Зеленський та Макрон у Парижі

За інформацією Офісу президента, пріоритетом переговорів була військова допомога для Києва, яка б змогла зміцнити нашу обороноздатність і захистити небо від російських атак.

У неділю, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа на переговори зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, де обговорили безліч важливих тем щодо майбутнього України. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента 15 травня.

Під час переговорів Володимир Зеленський та Еммануель Макрон говорили про допомогу, яку Париж надає Києву, про передачу бойової авіації, а також про вступ до НАТО.

Пріоритетом розмови все ж таки була військова допомога для українських захисників. Зокрема йдеться про першочергові потреби, які зміцнять нашу обороноздатність, а також захистять небо від загрози з повітря.

"Володимир Зеленський подякував Президенту Французької Республіки за його лідерство і висловив сподівання, що Франція підтримає принципове спільне рішення союзників щодо формування "коаліції винищувачів", яке вже довгий час очікує Україна. Крім того, президенти обговорили питання взаємодії щодо ефективної реалізації української формули миру", — йдеться у повідомленні.

Окремо український президент подякував французькому колезі за зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні, а також за досягнення справедливого миру на основі української формули.

Окремо було порушено тему вступу України до ЄС та НАТО. Володимир Зеленський сподівається, що стосовно першого, то переговори розпочнуться вже цього року. А ось питання євроатлантичної інтеграції складніше набагато, адже спочатку потрібно закінчити війну.

"Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та забезпечення безпеки нашої країни на період до вступу до НАТО", — йдеться у повідомленні.

Візит Зеленського до Макрона: що каже французька сторона

Париж збирається незабаром забезпечити кілька батальйонів ЗСУ бронемашинами та легкими танками. Про це повідомляє BFMTV 15 травня. Перед цим українські захисники пройдуть спеціальне навчання на цій техніці. Зокрема йдеться про AMX-10RC.

"Готуються нові поставки, щоб на постійній основі враховувати найнагальніші потреби України", — сказав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, 14 травня повідомлялося, що Володимир Зеленський ледь не втратив телефону під час візиту до Німеччини. Його літак уже був готовий до відльоту, проте в останній момент він згадав, що телефон перебуває на зарядці в автомобілі, який привіз його до аеропорту.