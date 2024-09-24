Теперь станет проще: Евросоюз меняет правила пересечения границы, что нужно знать (инфографика)

По информации правительства, благодаря новым правилам при пересечении границы будут меньше использовать поддельные паспорта. Также эти изменения будут противодействовать нелегальной миграции.

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Европейский Союз вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они будут касаться всех неграждан Евросоюза, включая украинцев, и вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что ЕС вводит новую ИТ-систему EES (Entry/Exit System). Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

Система автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Она однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года.

Регистрация будет проходить через терминалы самообслуживания. Во время первого въезда у лица просто возьмут биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица). Если человек не захочет сдавать их, ему будет отказано во въезде.

Ожидается, что это упростит пересечение границы и усилит безопасность с помощью биометрических документов. Также такая процедура предотвратит использование поддельных паспортов и будет противодействовать нелегальной миграции.

Новые правила въезда в ЕС Фото: Кабинет Министров Украины

Новые правила въезда в ЕС

Новые правила въезда в ЕС

Новые правила въезда в ЕС

Фото: Кабинет Министров Украины

Напомним, в Минобороны Польши заявили, что дальнейшие европейские перспективы Украины будут зависеть от удовлетворения требований Польши по решению вопроса Волынской резни. Президент страны Анджей Дуда раскритиковал блокирование вступления Украины в ЕС из-за Волыни. Он добавил, что не хочет создавать точки напряжения между Киевом и Варшавой.