Теперь станет проще: Евросоюз меняет правила пересечения границы, что нужно знать (инфографика)
По информации правительства, благодаря новым правилам при пересечении границы будут меньше использовать поддельные паспорта. Также эти изменения будут противодействовать нелегальной миграции.
Европейский Союз вводит новые правила въезда в страны Шенгенской зоны. Они будут касаться всех неграждан Евросоюза, включая украинцев, и вступят в силу с 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.
Отмечается, что ЕС вводит новую ИТ-систему EES (Entry/Exit System). Она автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.
Система автоматически будет фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны. Она однократно зафиксирует ваши биометрические данные и будет хранить их 3 года.
Регистрация будет проходить через терминалы самообслуживания. Во время первого въезда у лица просто возьмут биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица). Если человек не захочет сдавать их, ему будет отказано во въезде.
Ожидается, что это упростит пересечение границы и усилит безопасность с помощью биометрических документов. Также такая процедура предотвратит использование поддельных паспортов и будет противодействовать нелегальной миграции.
Напомним, в Минобороны Польши заявили, что дальнейшие европейские перспективы Украины будут зависеть от удовлетворения требований Польши по решению вопроса Волынской резни. Президент страны Анджей Дуда раскритиковал блокирование вступления Украины в ЕС из-за Волыни. Он добавил, что не хочет создавать точки напряжения между Киевом и Варшавой.