Поки сухо, але вже днями погода зміниться: Діденко попередила про мокрий сніг (карта)

Суха погода у листопаді пояснюється антициклоном, найближчими днями — без опадів, лише з туманами. Однак Наталка Діденко вже спрогнозувала сніг цього тижня.

Вже цього тижня в Україні очікується сніг, але перед тим — осінні тумани та +10 градусів. Детальним прогнозом поділились 11 листопада синоптикиня Наталка Діденко.

"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду", — повідомила експертка.

Карта, опублікована синоптикинею Фото: facebook Наталка Діденко

Погода на завтра

У вівторок, 12 листопада, в Україні й буде суха, осінньої атмосфери хіба що додадуть тумани. Протягом дня температура становитиме від +3 до +8 градусів. Дещо тепліше буде місцями на півдні — до +10 градусів.

У Києві завтра також опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від +1 до +4 градусів, а вдень — від +3 до +5.

Коли випаде сніг

Погода зміниться вже у середу. 13-14 листопада в Україні прогнозують опади — дощ з мокрим снігом.

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