ЕС рискует расколоться из-за энергетического эмбарго в новом пакете санкций против РФ — СМИ

По информации журналистов, в шестом пакете антироссийских санкций планируют ввести полный запрет на импорт российских энергоносителей, однако такое решение поддерживают не все страны.

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Европейский союз рискует расколоться в решении о включении в 6 пакет санкций против России запрет на импорт газа, нефти, угля и ядерного топлива. Подготовка к такому сценарию развития событий выявила, что среди энергетически зависимых европейских стран растут опасения на фоне решения о введении эмбарго. Об этом сообщает испанское издание "El Pais" со ссылкой на дипломатические источники.

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По информации журналистов, 11 апреля состоялось заседание глав МИД ЕС В Люксембурге, на котором обсуждался запрет на покупку энергоносителей из России. Отмечается, что на этой встрече стал весьма ощутим риск раскола европейского единства, поэтому принятие нового пакета санкций стало очень сложным вопросом,

СМИ сообщают, что не все страны выступают за такое решение, из-за того для некоторых санкции против газа из России окажутся болезненными. Поэтому сейчас происходит поиск компромисса и есть вероятность, что те государства, которые зависимы больше всего от российских энергоносителей, смогут продолжать импортировать сырье. Журналисты сообщают, что самым главным противником санкций против России в энергетической сфере является Венгрия.

Напомним, 12 апреля Владимир Зеленский заявил, что ЕС не может определиться с эмбарго на энергоносители из России даже после трагедии в Буче. Украинский президент призвал европейских союзников последовать примеру Литвы, которая отказалась от российских энергоресурсов и поставляет оружие Украине.

Ранее, 7 апреля Европейский парламент проголосовал за полное эмбарго на поставки нефти, угля, газа и ядерного топлива из России. Теперь решение должен принять Совет Евросоюза.