ЄС ризикує розколотися через енергетичне ембарго в новому пакеті санкцій проти РФ — ЗМІ

За інформацією журналістів, у шостому пакеті антиросійських санкцій планують запровадити повну заборону імпорту російських енергоносіїв, однак таке рішення підтримують не всі країни.

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Європейський союз ризикує розколотися у рішенні про додавання до шести пакетів санкцій проти Росії заборони на імпорт газу, нафти, вугілля і ядерного палива. Підготовка до такого сценарію розвитку подій виявила, що серед енергетично залежних європейських країн зростають побоювання на тлі рішення щодо запровадження ембарго. Про це повідомляє іспанське видання "El Pais" із посиланням на дипломатичні джерела.

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За інформацією журналістів, 11 квітня відбулося засідання глав МЗС ЄС у Люксембурзі, на якому обговорювалася заборона на купівлю енергоносіїв із Росії. Зазначається, що на цій зустрічі став дуже відчутним ризик розколу європейської єдності, тому ухвалення нового пакету санкцій стало дуже складним питанням.

ЗМІ повідомляють, що не всі країни виступають за таке рішення, тому для деяких санкції проти газу з Росії виявляться болісними. Тому зараз відбувається пошук компромісу і є ймовірність, що ті держави, які найзалежніші від російських енергоносіїв, зможуть продовжувати імпортувати сировину. Журналісти повідомляють, що найголовнішим противником санкцій проти Росії в енергетичній сфері є Угорщина.

Нагадаємо, 12 квітня Володимир Зеленський заявив, що ЄС не може визначитися з ембарго на енергоносії з Росії навіть після трагедії у Бучі. Український президент закликав європейських союзників наслідувати приклад Литви, яка відмовилася від російських енергоресурсів і постачає зброю Україні.

Раніше, 7 квітня Європейський парламент проголосував за повне ембарго на постачання нафти, вугілля, газу та ядерного палива з Росії. Тепер рішення має ухвалити Рада Євросоюзу.