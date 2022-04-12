ЄС не може визначитися з ембарго на енергоносії з РФ навіть після Бучі, — Зеленський

Президент закликав європейських союзників наслідувати приклад Литви, яка відмовилася від російської нафти й почала постачати Україні озброєння.

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Країни Європейського Союзу не можуть ухвалити остаточного рішення про введення ембарго на постачання російських енергоресурсів навіть після геноциду українців, який здійснили ЗС РФ у Бучі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до парламенту Литви.

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За словами глави держави, якби всі європейські союзники були такими принциповими, як офіційний Вільнюс, Росія не сподівалася б, що їм зійде з рук повномасштабне вторгнення та масові вбивства українців.

Зеленський нагадав, що ЄС зараз обговорює шостий пакет санкцій проти Кремля за війну в Україні, проте досі немає впевненості, що російська нафта потрапить під обмеження. Щобільше, як зазначає президент, країни Євросоюзу досі не можуть ухвалити рішення про запровадження ембарго на постачання енергоресурсів РФ навіть після геноциду мирних громадян у Бучі.

"Сотні європейських компаній і банків не тільки досі не відмовилися працювати на російському ринку, але й демонструють відверту зневагу у відповідь на вимоги перестати фінансувати через свої податки, через свої акцизи воєнну машину Росії. І це все відбувається саме зараз, коли кров ще свіжа. Про що це свідчить? Якщо тільки для 6-го санкційного пакета почали серйозно обговорювати нафту, значить світ не усвідомлює, до якої війни готувалася Росія. Якщо досі немає чіткої визначеності щодо російського газу, отже, не може бути й впевненості, що Європа має спільну волю, щоб припинити російські воєнні злочини, щоб примусити Росію до миру", — продовжив глава держави у своєму відеозверненні.

Зеленський окремо подякував Литві за рішучість щодо РФ, за відмову від російських енергоресурсів та надання Україні військової допомоги для стримування окупантів. Президент назвав позицію литовського лідера Ґітанаса Науседа "історичним проявом лідерства", якого потребує вся Європа.

За словами Зеленського, ЄС може зупинити військову агресію РФ, якщо в шостому пакеті санкцій пропишуть ембарго на постачання російських енергоресурсів.

"ЄС може це зробити. І повинен. Обов'язково включити туди нафту. Обов'язково санкціонувати російські банки — але все, а не частину. Не потрібно демонстрацій. Повинні бути нарешті визначені конкретні терміни для кожної держави Євросоюзу, щоб реально відмовитися або, принаймні, суттєво обмежити споживання російського газу, нафти тощо. Тільки так російське керівництво прийде до думки, що реальний мир потрібно шукати. Що війна — це катастрофа насамперед для них", — наголосив Зеленський і запевнив, що Україна продовжить співпрацю в межах Люблінського трикутника (альянс співпраці між Україною, Польщею та Литвою — ред.).

Нагадаємо, 8 квітня Євросоюз ввів нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили чотири російські банки, концерн "Калашников" а також 14 промислових і транспортних компаній. Крім цього, в новому списку санкцій є дочки Володимира Путіна — Марія Воронцова і Катерина Тихонова.

11 квітня МЗС Литви повідомляло про те, що шостий пакет санкцій проти Росії торкнеться російської нафти.