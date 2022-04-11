Шостий пакет санкцій ЄС торкнеться російської нафти, — МЗС Литви

Литовський міністр Ландсберґіс заявив, що про необхідність вводити нові обмеження проти РФ свідчать воєнні злочини, скоєні російськими військами в Бучі й Ірпені.

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Європейський союз розробляє шостий пакет санкцій щодо РФ на тлі повномасштабної війни держави-агресора проти України. До переліку нових обмежень буде додано "пункт про нафту". Про це в понеділок, 11 квітня, у Люксембурзі, де відбувається засідання Ради ЄС із закордонних справ, заявив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс, передає TV3.

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"Я радий працювати над шостим пакетом санкцій, який містить пункт про нафту. Це означає, що ми разом шукаємо компроміс, і я сподіваюся, що цього разу нам вдасться його знайти", — сказав європейський дипломат.

Ландсберґіс при цьому не уточнив, які обмеження на постачання російської нафти можуть бути введені ЄС.

Також глава МЗС Литви додав, що щоб зрозуміти, навіщо потрібно запроваджувати санкції проти Росії "найкраще з'їздити в Київ, Ірпінь і Бучу".

Видання зазначає, що Литва є однією з держав-прихильників жорсткості обмежень проти Росії, країна закликає інших членів ЄС погодитись на повну заборону імпорту російських нафти та газу до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, 23 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заборона на імпорт енергоносіїв з РФ викличе економічну рецесію у Німеччині й інших країнах ЄС.

Також ми писали, що Європарламент ухвалив резолюцію, в якій міститься заклик запровадити повне ембарго на постачання нафти та газу з РФ, а також відключити всі без винятку російські банки від системи SWIFT.

Раніше Фокус повідомляв, що в межах п'ятого пакету санкцій, який набув чинності в п'ятницю, 8 квітня, ЄС схвалив заборону імпорту російського вугілля.