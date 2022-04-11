Шестой пакет санкций ЕС затронет российскую нефть, — МИД Литвы

Литовский министр Ландсберг заявил, что о необходимости вводить все новые ограничения против РФ свидетельствуют военные преступления, совершенные российскими войсками в Буче и Ирпене.

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Европейский союз разрабатывает шестой пакет санкций в отношении РФ на фоне продолжающейся полномасштабной войны государства-агрессора против Украины. В перечень новых ограничений будет включен "пункт о нефти". Об этом в понедельник, 11 апреля, в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает TV3.

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"Я рад работать над шестым пакетом санкций, который включает пункт о нефти. Это значит, что мы вместе ищем компромисс, и я надеюсь, что на этот раз нам удастся его найти", — сказал европейский дипломат.

Ландсбергис при этом не уточнил, какие именно ограничения на поставки российской нефти могут быть введены ЕС.

Также глава МИД Литвы добавил, что чтобы понять, зачем нужно вводить санкции в отношении России "лучше всего съездить в Киев, Ирпень и Бучу".

Издание отмечает, что Литва является одним из государств-сторонников ужесточения ограничений против России, страна призывает остальных членов ЕС согласиться на полный запрет импорта российских нефти и газа в страны Евросоюза.

Напомним, 23 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что запрет на импорт энергоносителей из РФ вызовет экономическую рецессию в Германии и других странах ЕС.

Также мы писали, что Европарламент принял резолюцию, в которой содержится призыв ввести полное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ, а также отключить все без исключения российские банки от системы SWIFT.

Ранее Фокус сообщал, что в рамках пятого пакета санкций, вступившего в силу в пятницу, 8 апреля, ЕС одобрил запрет на импорт российского угля.