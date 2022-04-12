ЕС не может определиться с эмбарго на энергоносители из РФ даже после Бучи, — Зеленский

Президент призвал европейских союзников последовать примеру Литвы, которая отказалась от российской нефти и начала поставлять Украине вооружение.

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Страны Европейского Союза не могут принять окончательное решение о введении эмбарго на поставки российских энергоресурсов даже после геноцида украинцев, который был осуществлен ВС РФ в Буче. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения к парламенту Литвы.

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По словам главы государства, если бы все европейские союзники были такими принципиальными, как официальный Вильнюс, Россия не надеялось, что им сойдет с рук полномасштабное вторжение и массовые убийства украинцев.

Зеленский напомнил, что ЕС сейчас обсуждает шестой пакет санкций в отношении Кремля за войну в Украине, однако до сих пор нет уверенности в том, что российская нефть попадет под ограничения. Более того, как отмечает президент, страны Евросоюза до сих пор не могут принять решение о введении эмбарго на поставки энергоресурсов РФ даже после геноцида мирных граждан в Буче.

"Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военной машины России. И это все происходит именно сейчас, когда кровь еще свежа. О чем это говорит? Если только для 6-го санкционного пакета начали серьезно обсуждать нефть, значит мир не осознает, к какой войне готовилась Россия. Если до сих пор нет четкой определенности по отношению к российскому газу, значит, не может быть и уверенности, что у Европы есть общая воля, чтобы прекратить российские военные преступления, чтобы принудить Россию к миру", — продолжил глава государства в своем видеообращении.

Зеленский отдельно поблагодарил Литву за решительность в отношении РФ, за отказ от российских энергоресурсов и предоставление Украине военной помощи для сдерживания оккупантов. Президент назвал позицию литовского лидера Гитанаса Науседа "историческим проявлением лидерства", в котором нуждается вся Европа.

По словам Зеленского, ЕС может остановить военную агрессию РФ, если в шестом пакете санкций будет прописано эмбарго на поставки российских энергоресурсов.

"ЕС может это сделать. И должен. Обязательно включить туда нефть. Обязательно санкционировать российские банки — но все, а не часть. Не нужно демонстраций. Должны быть наконец определены конкретные сроки для каждого государства Евросоюза, чтобы реально отказаться или, по крайней мере, существенно ограничить потребление российского газа, нефти и т.д. Только так российское руководство придет к мнению, что реальный мир нужно искать. Что война — это катастрофа, прежде всего, для них", — подчеркнул Зеленский и заверил, что Украина продолжит сотрудничество в рамках Люблинского треугольника (альянс сотрудничества между Украиной, Польшей и Литвой — ред.).

Напомним, 8 апреля Евросоюз ввел новые санкции против России. Под ограничения попали четыре российских банка, концерн "Калашников" а также 14 промышленных и транспортных компаний. Помимо этого, в новом санкционном списке числятся дочери Владимира Путина — Мария Воронцова и Катерина Тихонова.

11 апреля МИД Литвы сообщал о том, что шестой пакет санкций против России затронет российскую нефть.