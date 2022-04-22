В обхід санкцій. Європейські країни збільшили закупівлю російської нафти

Журналісти видання The Wall Street Journal з'ясували, як російська нафта надходить до європейських покупців і які схеми обходу санкцій ЄС уже відомі.

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Росія за останні тижні збільшила постачання нафти своїм ключовим клієнтам. Один із найбільш популярних способів доставки — танкери з позначкою "пункт призначення невідомий", пише The Wall Street Journal.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в березні експорт нафти з російських портів до країн Євросоюзу впав до 1,3 млн барелів на день, а вже в квітні зріс до 1,6 млн, повідомляє видання з посиланням на дані TankerTrackers.com.

У квітні в танкери без запланованого маршруту завантажили більше 11,1 млн барелів — більше, ніж будь-яку іншу країну, свідчать опубліковані виданням дані TankerTrackers.com.

З посиланням на аналітиків і трейдерів розповідають, що використання позначки "пункт призначення невідомий" — ознака того, що нафту доставлять на великі судна в море для розвантаження. Уже там російська нафта поєднується з корабельним вантажем, розмиваючи місце свого походження. Зазначають, що це стара практика, яка дозволяла експортувати з підсанкційних країн, таких як Іран і Венесуела.

На ринку також пропонуються нові сорти нафтопродуктів під назвою "латвійська суміш" і "туркменська суміш", у складі яких значна кількість російської нафти.

У виданні зазначають, що більшість російської нафти досі має чіткі маркування в товаросупровідних документах. Обсяг барелів, що прямують до Румунії, Естонії, Греції та Болгарії, у квітні збільшився більш ніж удвічі порівняно із середніми показниками березня. Обсяги також значно зросли для Нідерландів, найбільшого покупця в Європі та Фінляндії.

Нагадаємо, Джо Байден 8 березня оголосив про заборону імпорту російської нафти в США.

Британський міністр енергетики Квазі Квартенг 8 березня заявив, що Великобританія припинить імпорт російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Видання The New York Times раніше повідомляло, що ЄС має намір поетапно запроваджувати нафтове ембарго проти РФ. Тим часом іспанське видання "El Pais" з посиланням на дипломатичні джерела застерігало, що ЄС може розколотися у рішенні про включення до шостого пакету санкцій проти Росії заборони на імпорт газу, нафти, вугілля та ядерного палива.