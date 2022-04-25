Європа може ввести ембарго на нафту "в урізаному вигляді" для мінімізації своїх збитків

У ЄС немає консенсусу щодо повної заборони російської нафти, а деякі країни об'єктивно не мають альтернативних джерел постачання нафти, каже експерт Геннадій Рябцев.

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Європейський Союз може порушити тему нафти в шостому пакеті санкцій проти Російської Федерації, але там будуть часткові обмеження, а не повна заборона на купівлю нафти з РФ. Таку думку висловив у коментарі Фокусу директор спеціальних проєктів Науково-технічного центру "Псіхея" Геннадій Рябцев.

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"Повне нафтове ембарго навряд чи можливе в межах шостого, сьомого пакета і коли-небудь. Тому що, по-перше, немає консенсусу серед членів Європейського Союзу щодо запровадження такого ембарго. По-друге, деякі держави-члени ЄС об'єктивно не мають можливості повністю відмовитися від російських енергоносіїв, зокрема, нафтової сировини", — каже Рябцев.

Він припускає, що в шостому пакеті санкцій можлива декларація про відмову від російської нафти через якийсь час.

"Також це може бути акумулювання оплати російської нафтової сировини на окремих банківських рахунках, якими російські постачальники зможуть користуватися тільки після виконання певних зобов'язань", — уточнює експерт.

За його словами, ЄС може запровадити й часткове скорочення закупівель, наприклад, з 1 січня наступного року, але точно не в найближчі місяці.

У відповідь на запитання, чи може статися так, що в разі нафтового ембарго ціни так зростуть, що Росія зароблятиме більше, Геннадій Рябцев каже: "Не думаю, що це можливо. Непоставки російської сировини можуть компенсувати постачанням з інших джерел. Але, безумовно, політика впливає як на нафтові коригування на біржах, так і на реальні ціни на нафту. І ці ціни не відповідають реальному співвідношенню між попитом та пропозицією".

Нагадаємо, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк 19 квітня написав у своєму Twitter, що ЄС наступного тижня може подати новий пакет антиросійських санкцій.

Зі свого боку, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю The Times зазначив, що до шостого пакета санкцій можуть включити обмеження на імпорт російської нафти. За його словами, деталі ще не погоджені, але санкції можуть передбачати поступову відмову від російської нафти або запровадження тарифів на експорт, які не перевищують певного цінового кордону.

До цього у статті Bloomberg зазначили: одне з побоювань США полягає в тому, що пряма заборона ЄС на російську нафту може призвести до різкого зростання цін і дати Кремлю ще більше доходів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав німецькому виданню Die Welt, що члени ЄС не дійшли згоди про повне ембарго чи підвищення мита на імпорт російської нафти та газу.

Раніше Фокус писав з посиланням на дані видання The Wall Street Journal, що європейські країни збільшили закупівлю російської нафти й придумали схему, як оминати санкції.