Від $7-8 тисяч за особу: в Одесі батько з дочкою переправляли ухилянтів закордон (фото)

Глава місцевої морської громадської організації разом зі своїм батьком "допомагала" ухилянтам виїхати за межі країни під виглядом моряків іноземних суден.

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Співробітники СБУ в Одесі викрили трьох людей, які брали гроші за переправлення ухилянтів через кордон. Як повідомили у пресслужбі відомства, до організації незаконної схеми причетна місцева активістка, яка очолює громадську організацію моряків.

Підозрювана пропонувала чоловікам призовного віку виїхати за межі України під виглядом моряків іноземних суден. Для цього вона видавала ухилянтам підроблені документи щодо непридатності до проходження військової служби.

"Вартість "послуг" становила від 7 до 8 тис. дол. з особи. Сума залежала від обставин і терміновості закордонного рейсу", — повідомили в пресцентрі СБУ.

До своєї схеми жінка долучила свого батька. Саме він зустрічався з ухилянтами й отримував у них гроші за "послуги". Також слідчі з'ясували, що в злочинному угрупованні була ще одна людина — керівник місцевого навчального центру моряків. Завдяки своїм зв'язкам у медичних закладах він оформлював "липові" довідки про стан здоров'я.

Затриманим повідомили про підозру одразу за двома статтями: ч. 4 ст. 368-3 (підкуп) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу. Незабаром їм мають обрати запобіжний захід.

Що відомо про затриману

За даними одеського видання "Думська", йдеться про місцеву активістку Христину Король, яка очолює "Українське об'єднання моряків". Журналісти з'ясували, що ухилянти спочатку зверталися до громадської організації, де з них вимагали 1 500 грн для того, щоб додати в телеграм-чат. Після чого "верифікованим" чоловікам називали вартість "послуг".

За "білий квиток" Король брала $6 тис. Також вона могла "допомогти" і зі складанням іспитів у тренувальних центрах для моряків — від 4 500 до 8 000 доларів.

Раніше повідомлялося про те, що в листопаді СБУ ліквідувала три схеми переміщення ухилянтів за кордон, чоловіків оформляли як волонтерів.

Нагадаємо, громадяни України, які ухиляються від постановки на військовий облік, не зможуть обіймати керівні посади на державній службі.