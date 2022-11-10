"Перевізники гуманітарки": СБУ ліквідувала три масштабні трафіки вивезення "ухилянтів" (фото)

Охочих уникнути мобілізації чоловіків оформляли як волонтерів. Вартість такої "послуги" досягала 8 тисяч доларів з "клієнта".

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Служба безпеки України ліквідувала три схеми переміщення "ухилянтів" за кордон. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як уточнюється, внаслідок спецоперації СБУ в кількох областях країни вдалося затримати шістьох організаторів таких нелегальних "трафіків". Вони за матеріальну винагороду переправляли громадян України призовного віку до інших країн, використовуючи офіційні електронні бази даних. "Ухилянтів" оформляли як учасників волонтерського руху.

"У Києві нейтралізоване злочинне угруповання, яке "оформляло" ухилянтів як перевізників гуманітарної допомоги. І через фіктивну благодійну організацію вносили неправдиві відомості до електронної системи "Шлях", –– розповідає пресслужба відомства.

[ + – ] Затримання організатора незаконного трафіку українців

Вартість таких "послуг" становила від $1,5 тис. до $8 тис. з особи.

Ще один канал нелегальної міграції заблокували на Житомирщині. Місцевий бізнесмен обіцяв українцям "путівку до Євросоюзу" під виглядом водіїв міжнародних рейсів.

У Чернівцях також викрили злочинну групу, яка переправляла потенційних призовників в обхід державного прикордонного пункту пропуску через так звану "зеленку".

[ + – ] Затримання пройшли у різних областях України

"Усі злочинні схеми були своєчасно викриті, а їх організатори затримані. П'ятьом фігурантам уже повідомлено про підозру", — наголошують у відомстві.

Двом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала директора банку та депутата ОПЗЖ за допомогу ухилянтам. Один із підозрюваних допомагав призовникам тікати за кордон під виглядом багатодітних батьків. В іншому випадку ухилянтам пропонували підроблені документи.

Раніше Фокус писав, що громадяни України, які ухиляються від постановки на військовий облік, не зможуть обіймати керівні посади на державній службі.