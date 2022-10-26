Документи за $16 тис: СБУ затримала директора банку та депутата ОПЗЖ за допомогу ухилистам (фото)

Один із підозрюваних допомагав призовникам тікати за кордон під виглядом багатодітних батьків. В іншому випадку ухилистам пропонували підроблені документи.

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Служба безпеки України виявила дві злочинні схеми допомоги потенційним призовникам, які намагаються втекти за кордон. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Одним із підозрюваних в організації незаконного каналу вивезення ухилістів є депутат Чернігівської районної ради від забороненої в країні партії ОПЗЖ. Він пропонував українським чоловікам виїжджати за кордон під виглядом багатодітних батьків, а також обіцяв організувати супровід для безперешкодного проходження пунктів пропуску на державному кордоні.

Вартість таких "послуг" становила до $3 тис. залежно від термінів та соціального статусу клієнта.

[ + – ] Підозрювані допомагали громадянам України незаконно виїхати за кордон за матеріальну винагороду

Організатор схеми також залучив свого знайомого з Луцька як посередника для передачі грошей. Українські правоохоронці затримали обох в обласному центрі в момент передачі готівки.

Як розповідають в Офісі генерального прокурора, депутат запропонував клієнту оформити підроблені свідоцтва про народження дітей, що дало б громадянинові України виїхати до іншої країни. Підозрюваний отримав завдаток у розмірі 60 тис. грн, після чого виготовив документи. Його затримали під час отримання другого траншу у розмірі $1,5 тис. та передачі підроблених свідоцтв.

Схема директора Київського банку за $16 тис.

Ще один канал нелегальної міграції громадян України було ліквідовано у Києві. Співробітники СБУ затримали директора відділення одного із столичних банків. Він зокрема пропонував "клієнтам" підроблені документи про непридатність до військової служби за $16 тис.

[ + – ] Затримання підозрюваних

Силовики затримали підозрюваного неподалік місця його роботи безпосередньо після передачі грошової винагороди за надану "послугу".

Всім затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] Депутат від ОПЗЖ та директор столичного банку оформляли підроблені документи для виїзду українців за кордон

Нагадаємо, увечері 22 жовтня українські ЗМІ повідомили про затримання президента підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Наступного дня СБУ підтвердила інформацію, що поширилася. Як розповіли у відомстві, Богуслаєва підозрюють у тому, що після початку повномасштабного вторгнення підприємство продовжувало постачати до Росії авіадвигуни.

24 жовтня СБУ опублікувало аудіозаписи розмов людини, яку силовики ідентифікують як президента "Мотор Січ". Чоловік на оприлюднених записах висловлює підтримку російській стороні та повідомляє про постачання авіадвигунів до Росії через треті країни.