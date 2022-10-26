Документы за $16 тыс: СБУ задержала директора банка и депутата ОПЗЖ за помощь уклонистам (фото)

Один из подозреваемых помогал призывникам убегать за границу под видом многодетных родителей. В другом случае уклонистам предлагали поддельные документы.

Related video

Служба безопасности Украины обнаружила две преступные схемы помощи потенциальным призывникам, пытающимся убежать за границу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Одним из подозреваемых в организации незаконного канала вывоза уклонистов является депутат Черниговского районного совета от запрещенной в стране партии ОПЗЖ. Он предлагал украинским мужчинам выезжать за рубеж под видом многодетных родителей, а также обещал организовать "сопровождение" для беспрепятственного прохождения пунктов пропуска на государственной границе.

Стоимость таких "услуг" составляла до $3 тыс. в зависимости от сроков и социального статуса клиента.

[ + – ] Подозреваемые помогали гражданам Украины незаконно выехать за границу за материальное вознаграждение

Организатор схемы также привлек своего знакомого из Луцка в качестве посредника для передачи денег. Украинские правоохранительные органы задержали обоих в областном центре в момент передачи наличных средств.

Как рассказывают в Офисе генерального прокурора, депутат предложил клиенту оформить поддельные свидетельства о рождении детей, что дало бы гражданину Украину выехать в другую страну. Подозреваемый получил задаток в размере 60 тыс. грн, после чего изготовил документы. Его задержали во время получения второго транша в размере $1,5 тыс. и передачи поддельных свидетельств.

Схема директора киевского банка за $16 тыс.

Еще один канал нелегальной миграции граждан Украины был ликвидирован в Киеве. Сотрудники СБУ задержали директора отделения одного из столичных банков. Он, в частности, предлагал "клиентам" поддельные документы о непригодности к воинской службе за $16 тыс.

[ + – ] Задержание подозреваемых

Силовики задержали подозреваемого недалеко от места его работы непосредственно после передачи денежного вознаграждения за оказанную "услугу".

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.

[ + – ] Депутат от ОПЗЖ и директор столичного банка оформляли поддельные документы для выезда украинцев за рубеж

Напомним, вечером 22 октября украинские СМИ сообщили о задержании президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. На следующий день СБУ подтвердила распространившуюся информацию. Как рассказали в ведомстве, Богуслаева подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения предприятие продолжало поставлять в Россию авиадвигатели.

24 октября СБУ опубликовало аудиозаписи разговоров человека, которого силовики идентифицируют как президента "Мотор Сич". Мужчина на обнародованных записях высказывает поддержку российской стороне и сообщает о поставках авиадвигателей в Россию через третьи страны.