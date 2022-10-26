Документы за $16 тыс: СБУ задержала директора банка и депутата ОПЗЖ за помощь уклонистам (фото)
Один из подозреваемых помогал призывникам убегать за границу под видом многодетных родителей. В другом случае уклонистам предлагали поддельные документы.
Служба безопасности Украины обнаружила две преступные схемы помощи потенциальным призывникам, пытающимся убежать за границу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Одним из подозреваемых в организации незаконного канала вывоза уклонистов является депутат Черниговского районного совета от запрещенной в стране партии ОПЗЖ. Он предлагал украинским мужчинам выезжать за рубеж под видом многодетных родителей, а также обещал организовать "сопровождение" для беспрепятственного прохождения пунктов пропуска на государственной границе.
Стоимость таких "услуг" составляла до $3 тыс. в зависимости от сроков и социального статуса клиента.
Организатор схемы также привлек своего знакомого из Луцка в качестве посредника для передачи денег. Украинские правоохранительные органы задержали обоих в областном центре в момент передачи наличных средств.
Как рассказывают в Офисе генерального прокурора, депутат предложил клиенту оформить поддельные свидетельства о рождении детей, что дало бы гражданину Украину выехать в другую страну. Подозреваемый получил задаток в размере 60 тыс. грн, после чего изготовил документы. Его задержали во время получения второго транша в размере $1,5 тыс. и передачи поддельных свидетельств.
Схема директора киевского банка за $16 тыс.
Еще один канал нелегальной миграции граждан Украины был ликвидирован в Киеве. Сотрудники СБУ задержали директора отделения одного из столичных банков. Он, в частности, предлагал "клиентам" поддельные документы о непригодности к воинской службе за $16 тыс.
Силовики задержали подозреваемого недалеко от места его работы непосредственно после передачи денежного вознаграждения за оказанную "услугу".
Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд назначил меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, вечером 22 октября украинские СМИ сообщили о задержании президента предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. На следующий день СБУ подтвердила распространившуюся информацию. Как рассказали в ведомстве, Богуслаева подозревают в том, что после начала полномасштабного вторжения предприятие продолжало поставлять в Россию авиадвигатели.
24 октября СБУ опубликовало аудиозаписи разговоров человека, которого силовики идентифицируют как президента "Мотор Сич". Мужчина на обнародованных записях высказывает поддержку российской стороне и сообщает о поставках авиадвигателей в Россию через третьи страны.