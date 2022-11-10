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Украина

"Перевозчики гуманитарки": СБУ ликвидировала три масштабных трафика вывоза "уклонистов" (фото)

сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
СБУ продолжает ликвидировать схемы переправки "уклонистов" за границу

Желающих избежать мобилизации мужчин оформляли как волонтеров. Стоимость такой "услуги" достигала 8 тысяч долларов с "клиента".

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Служба безопасности Украины ликвидировала три схемы перемещения "уклонистов" за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в результате спецоперации СБУ в нескольких областях страны удалось задержать шесть организаторов таких нелегальных "трафиков". Они за материальное вознаграждение переправляли граждан Украины призывного возраста в другие страны, используя при этом официальные электронные базы данных. "Уклонистов" оформляли как участников волонтерского движения.

"В Киеве нейтрализована преступная группировка, которая "оформляла" уклонистов как перевозчиков гуманитарной помощи. И через фиктивную благотворительную организацию вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях", –– рассказывает пресс-служба ведомства.

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Задержание организатора незаконного трафика украинцев

Стоимость таких "услуг" составляла от $1,5 тыс. до $8 тыс. с человека.

Еще один канал нелегальной миграции заблокировали в Житомирской области. Местный бизнесмен обещал украинцам "путевку в Евросоюз" под видом водителей международных рейсов.

В Черновцах также разоблачили преступную группу, которая переправляла потенциальных призывников в обход государственного пограничного пункта пропуска через так называемую "зеленку".

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Задержания прошли в разных областях Украины

"Все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. Пятерым фигурантам уже сообщено о подозрении", –– подчеркивают в ведомстве.

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина Fullscreen
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина
сбу задержание, клонисты, схема, мобилизация, украина

Напомним, СБУ задержала директора банка и депутата ОПЗЖ за помощь уклонистам. Один из подозреваемых помогал призывникам убегать за границу под видом многодетных родителей. В другом случае уклонистам предлагали поддельные документы.

Ранее Фокус писал, что граждане Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе.