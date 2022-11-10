"Перевозчики гуманитарки": СБУ ликвидировала три масштабных трафика вывоза "уклонистов" (фото)

Желающих избежать мобилизации мужчин оформляли как волонтеров. Стоимость такой "услуги" достигала 8 тысяч долларов с "клиента".

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Служба безопасности Украины ликвидировала три схемы перемещения "уклонистов" за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, в результате спецоперации СБУ в нескольких областях страны удалось задержать шесть организаторов таких нелегальных "трафиков". Они за материальное вознаграждение переправляли граждан Украины призывного возраста в другие страны, используя при этом официальные электронные базы данных. "Уклонистов" оформляли как участников волонтерского движения.

"В Киеве нейтрализована преступная группировка, которая "оформляла" уклонистов как перевозчиков гуманитарной помощи. И через фиктивную благотворительную организацию вносили недостоверные сведения в электронную систему "Шлях", –– рассказывает пресс-служба ведомства.

[ + – ] Задержание организатора незаконного трафика украинцев

Стоимость таких "услуг" составляла от $1,5 тыс. до $8 тыс. с человека.

Еще один канал нелегальной миграции заблокировали в Житомирской области. Местный бизнесмен обещал украинцам "путевку в Евросоюз" под видом водителей международных рейсов.

В Черновцах также разоблачили преступную группу, которая переправляла потенциальных призывников в обход государственного пограничного пункта пропуска через так называемую "зеленку".

[ + – ] Задержания прошли в разных областях Украины

"Все преступные схемы были своевременно разоблачены, а их организаторы задержаны. Пятерым фигурантам уже сообщено о подозрении", –– подчеркивают в ведомстве.

Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала директора банка и депутата ОПЗЖ за помощь уклонистам. Один из подозреваемых помогал призывникам убегать за границу под видом многодетных родителей. В другом случае уклонистам предлагали поддельные документы.

Ранее Фокус писал, что граждане Украины, которые уклоняются от постановки на воинский учет, не смогут занимать руководящие должности на государственной службе.