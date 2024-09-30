На "нуль" не відразу: у 80-й ОДШБр розповіли, як готують новобранців до війни з РФ (фото)

За словами військових, перебуваючи безпосередньо в районі виконання завдань, командири організовують курс підготовки для новоприбулих із досвідченими воїнами підрозділів. Їх навчають "стільки, скільки потрібно".

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У 80-й ОДШБр показали, як готують новобранців до бойових дій. У пресслужбі заявили, що людей одразу після мобілізації не відправляють на "нуль".

"Часто серед військовозобов'язаних у тилу шириться міф: одразу після мобілізації їх відправлять "на нуль" без жодної військової та психологічної підготовки. Міфи для того й є, щоб їх розвінчувати. Чим далі й займемося", — сказано в повідомленні.

Підготовка новобранців Фото: 80 ОДШБр

У 80-й ОДШБр заявили, що новобранці можуть говорити телефоном із близькими щодня, але для цього є обмежений час.

"Спочатку може виникнути якийсь внутрішній спротив, але далі приходить розуміння, що телефон заважає концентруватися на підготовці та інформації, яка буде потрібна під час виконання бойових завдань", — зазначили військові.

Повідомляється, що щодня в раціоні є м'ясо, фрукти, солодощі. Щоправда, під час базової військової підготовки новобранцям доведеться звикнути до великої кількості каш. Також, попри польові умови, завжди є лазня, де можна помитися.

Що відбувається після БЗВП

У 80-й ОДШБр зазначили, що навіть після БЗВП не одразу відправили на "нуль".

"Так, солдати їдуть на передову, але зараз ніхто нікого не відправляє відразу на бойове завдання. Після проходження БЗВП усі курсанти отримують військово-облікову спеціальність, а пізніше отримують додаткову підготовку відповідно до їхніх спеціальностей", — сказано в повідомленні.

Підготовка новобранців Фото: 80 ОДШБр

Військові заявили, що вже перебуваючи безпосередньо в районі виконання завдань, командири організовують курс підготовки для новоприбулих із досвідченими воїнами підрозділів. Їх навчають "стільки, скільки потрібно", щоб підготувати людину до реалій на полі бою.

"Також солдатів, які потрапили вже безпосередньо в район виконання завдань, розподіляють по ротах. Далі ротний, його заступник спілкуються з кожним новобранцем. Ця комунікація дуже важлива, адже об'єктивно визначається ким буде новобранець, уже тут на місці: стрілець, водій чи навідник, штурмовик чи допомагатиме з логістикою", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що під час цього спілкування ротний намагається краще пізнати новобранця. Це певною мірою такі психологічні маневри, щоб одразу зрозуміти, чи готовий військовий до бойових дій.

Раніше AP писало про те, чому на третій рік великої війни у ЗСУ є проблема навчання кадрів. Командири бойових частин скаржаться на погану підготовку мобілізованих. Опинившись на полі бою, новобранці не стріляють по ворогу, а деякі просто залишають позиції.