В Україні з'являться повістки з QR-кодом: у Міноборони розповіли подробиці

QR-код, розміщений на повістці, дозволить через "Резерв+" перевіряти повістки. Наразі, як розповіла Катерина Черногоренко, відбуваються тести функціоналу нововведення.

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Міністерство оборони України запроваджує новий формат повісток, які міститимуть QR-код. Про це пише видання DOU.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, наразі тестується функціональність нововведення, яке планують запровадити найближчим часом.

Спеціальний QR-код, розміщений на повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевіряти документ через вбудований сканер.

У коді, зокрема, буде зашифрована інформація про чинність повістки, дату та її номер. Також там будуть міститися дані про посадову особу територіального центру соцпідтримки, який виписав та підписав документ.

Окрім того, через QR-код можна дізнатися про призначення повістки, тобто вона видана для уточнення даних військовозобов'язаного, направлення його на військово-лікарську комісію чи т.зв. "бойова повістка", та інші деталі.

Нагадаємо, що на Прикарпатті "Укрпошта" почала розсилати військовозобов'язаним повістки. Всі документи підписані електронними підписами начальників ТЦК і містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду.

30 вересня у 80-й ОДШБр показали, як готують новомобілізованих до бойових дій. Зокрема, людей не відправляють одразу на "нуль".