Спецназ, пояса обороны и ПВО: в СБУ рассказали о подготовке к защите Харькова от вторжения РФ

Защищать город будет 7 бригад ВСУ, в том числе третий полк спецназа. По данным спецслужбы, около 30% техники РФ у украинских границ неисправна.

Начальник Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин рассказал, какие меры принимаются в области для подготовки отражения нападения России. Об этом передает харьковский сайт 057.ua

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По словам Дудина, в Харьковской области находится 7 бригад Вооруженных сил Украины, в том числе третий полк специального назначения, который ранее принимал участие в высадке в Изюме и Купянске.

"Очень сильно усилилась составляющая противовоздушной обороны. На сегодняшний день фактически полностью сформировано военное руководство, сделаны все необходимые меры, которые военные должны предпринять, в том числе минирование потенциальных подходов", — заявил Дудин.

Он также добавил, что отдельно в Харькове действуют группы спецназа военной разведки. А для обороны города сформировано два пояса обороны. Для защиты областного центра есть 17 тысяч силовиков.

Также Дудин заявил, что Россия продолжает стягивать войска на границе с Харьковской областью. Однако у них есть проблемы с техникой, по данным разведки, около 30% техники неисправна.

"Мы видим ежедневное снижение морально-психологического показателя в российских войсках. В самых лучших традициях войск Советского Союза эти солдаты никому не нужны. Видим нехватку еды у военнослужащих Российской Федерации. Видим те "скотские" условия, в которых они живут", — подчеркнул начальник Управления СБУ в Харьковской области.

В конце Роман Дудин добавил, что согласно данным СБУ, российские войска закупили 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов. Россиян, по мнению силовика, будут закапывать среди поля или в безымянных гробах.

Напомним, СБУ предотвратила теракты в четырех храмах УПЦ Московского патриархата в Харькове. Сотрудники спецслужбы перехватили разговор между организатором и исполнителем заказа. На защиту Харькова в первый же день встанет 50 тысяч силовиков. В городе представили план обороны.

По данным Bloomberg, Харьков, Киев, Херсон и Одесса станут следующими целями России.