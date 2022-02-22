СБУ предотвратила теракты в четырех храмах УПЦ МП в Харькове (видео)

Завербованному поручили за $1000 разбить окна в храмах и поджечь здания с помощью бензина. Для противоправных действий подозреваемый планировал привлечь своего брата.

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении терактов в харьковских храмах Украинской православной церкви Московского патриархата. Эту информацию подтвердили изданию "Депо" в пресс-центре регионального ведомства.

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Теракты в храмах УПЦ МП — перехват аудиоразговора

Накануне в социальных сетях опубликовали перехват аудиоразговора двух человек, которые обсуждали поджоги церквей в Харькове. За совершение терактов сразу в четырех храмах УПЦ МП заказчик обещал заплатить 1000 долларов.

"Задача такая. Нужно помимо того, что спалить, надо символ нарисовать, я потом скину… Там две буквы "Н" и "И". Там по сути, враждующие церкви этот заказ сделают. За одну церковь — 150. Выполняешь все четыре за ночь — "косарь", — заявил заказчик терактов в Харькове.

Возможный исполнитель сообщил, что для осуществления поджогов храмов он планирует привлечь своего брата. Заказчик в качестве оплаты "работы" предложил совершить денежный перевод на карту "Спортбанка" или рассчитаться через биткоин-кошелек. Помимо этого, он отказался дополнительно оплачивать исполнителям расходы на покупку бензина, с помощью которого должны были поджечь храмы УПЦ МП в Харькове.

[ + – ] СБУ предотвратила теракты в храмах УПЦ МП в Харькове

Теракты в храмах УПЦ МП — позиция СБУ

В пресс-центре Управления СБУ в Харьковской области подтвердили факт перехвата аудиоразговора, в котором обсуждалось совершение терактов в храмах УПЦ МП.

Как отмечают силовики, личность человека, которому за деньги поручили осуществить поджоги в церквях, уже установлена.

"Теракты должны были произойти в церквях Московского Патриархата. Нами были предупреждены представители УПЦ МП. Лицо, которое должно было провести теракты, установлено. В настоящее время проводится весь комплекс необходимых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 февраля СБУ отчиталась о задержании завербованного жителя Киева, который готовил теракт в столице. По данным ведомства, подозреваемый сотрудничал с белорусской разведкой, собирал данные об украинских военнослужащих в приграничных районах, и должен был осуществить террористический акт.

Также сообщалось, что в начале февраля контрразведка СБУ разоблачила агентку РФ, которая передавала российским спецслужбам секретную информацию. Завербованную жительницу Донецкой области задержали при попытке проехать на оккупированную территорию, где она должна была получить деньги и новое задание от куратора.