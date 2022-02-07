Ехала за деньгами в ОРДЛО: СБУ задержала агентку РФ, которая "сливала" данные о ВСУ (видео)

Завербованная женщина, по данным силовиков, наносила на карты позиции украинских военнослужащих возле линии фронта и передавала секретную информацию вражеским спецслужбам.

Контрразведка СБУ сообщила о задержании российского агента, которая в интересах оккупационных войск собирала и передавала информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины в зоне проведения ООС. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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Женщину задержали на пункте пропуска "Новотроицкое" — подозреваемая ехала на неподконтрольную территорию для получения денег и новых распоряжений от своего куратора.

По данным СБУ, жительница Волновахского района была завербована своим знакомым, который воюет против ВСУ на Донбассе в составе российско-оккупационных войск. Куратором женщины, как утверждают силовики, стал замглавы "контрразведки" террористов, который в 2014 году изменил присяге и перешел на сторону боевиков.

Завербованной жительнице Волновахского района поручили собирать информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в районе прифронтового села Гранитное. Женщина, будучи топографом, наносила на карты позиции украинских военнослужащих рядом с линией соприкосновения.

[ + – ] Жительница Донбасса передавала боевикам секретную информацию о бойцах ВСУ Фото: пресс-центр СБУ

[ + – ] Жительница Донбасса передавала боевикам секретную информацию о бойцах ВСУ Фото: пресс-центр СБУ

Как утверждают в контрразведке, секретные данные подозреваемая передавала через электронные средства связи. Для конспирации жительница Донбасса отказывалась, чтобы ей переводили деньги на банковскую карту. После задержания на КПВВ "Новотроицкое" силовики провели обыски по месту жительства подозреваемой, в ходе которых изъяли карты-схемы с позициями подразделений ВСУ, мобильные телефоны и ноутбук с доказательствами незаконной деятельности.

Женщине, которую обвиняют в работе на вражеские спецслужбы, предъявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса — "Создание террористической группы или террористической организации". Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вина жительницы Волновахского района будет доказана — ей грозит до 15 лет лишения свободы.

[ + – ] Жительница Донбасса передавала боевикам секретную информацию о бойцах ВСУ

Напомним, ранее СБУ отчиталась о ликвидации российской агентурной-интернет-сети, которая призывала к свержению власти в Украине и восхваляла российско-оккупационные войска на Донбассе.

Также сообщалось, что 28 января контрразведка СБУ задержала в Киеве возможного агента РФ. Мужчину подозревают в сборе информации о военных и спецслужбах Украины. По данным СБУ, обвиняемый мог быть завербован во время поездки на оккупированную территорию Донбасса.