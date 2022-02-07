Їхала за грошима в ОРДЛО: СБУ затримала агентку РФ, яка "зливала" дані про ЗСУ (відео)

Завербована жінка, за даними силовиків, наносила на карти позиції українських військовослужбовців біля лінії фронту та передавала секретну інформацію ворожим спецслужбам.

Контррозвідка СБУ повідомила про затримання російського агента, який на користь окупаційних військ збирав і передавав інформацію про підрозділи Збройних сил України в зоні проведення ООС. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Жінку затримали на пункті пропуску "Новотроїцьке" — підозрювана їхала на непідконтрольну територію для отримання грошей і нових розпоряджень від свого куратора.

За даними СБУ, мешканку Волноваського району було завербовано своїм знайомим, який воює проти ЗСУ на Донбасі у складі російсько-окупаційних військ. Куратором жінки, як стверджують силовики, став заступник голови "контррозвідки" терористів, який у 2014 році зрадив присязі та перейшов на бік бойовиків.

Завербованій мешканці Волноваського району доручили збирати інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ в районі прифронтового села Гранітне. Жінка, будучи топографом, наносила на карти позиції українських військовослужбовців поряд із лінією дотику.

[ + – ] Жителька Донбасу передавала бойовикам секретну інформацію про бійців ЗСУ Фото: прес-центр СБУ

[ + – ] Жителька Донбасу передавала бойовикам секретну інформацію про бійців ЗСУ Фото: прес-центр СБУ

Як стверджують у контррозвідці, секретні дані підозрювана передавала через електронні засоби зв'язку. Для конспірації мешканка Донбасу відмовлялася, щоб їй переказували гроші на банківську картку. Після затримання на КПВВ "Новотроїцьке" силовики провели обшуки за місцем проживання підозрюваної, під час яких вилучили карти-схеми з позиціями підрозділів ЗСУ, мобільні телефони та ноутбук із доказами незаконної діяльності.

Жінці, яку звинувачують у роботі на ворожі спецслужби, висунуто підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу — "Створення терористичної групи або терористичної організації". Суд обрав обвинуваченим запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Якщо вина мешканки Волноваського району буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

[ + – ] Жителька Донбасу передавала бойовикам секретну інформацію про бійців ЗСУ

Нагадаємо, раніше СБУ відзвітувала про ліквідацію російської агентурної інтернет-мережі, яка закликала до повалення влади в Україні та вихваляла російсько-окупаційні війська на Донбасі.

Також повідомлялося, що 28 січня контррозвідка СБУ затримала в Києві можливого агента РФ. Чоловіка підозрюють у зборі інформації про військових і спецслужби України. За даними СБУ, обвинувачений міг бути завербований під час поїздки на окуповану територію Донбасу.