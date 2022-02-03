Закликали до повалення влади: СБУ ліквідувала російську агентурну інтернет-мережу (фото)

За даними силовиків, "осередки" інтернет-мережі були розгорнуті в кількох українських регіонах, а координацією незаконної діяльності займалися співробітники спецслужб РФ.

Служба безпеки України повідомила про ліквідацію російської агентурної інтернет-мережі, яка закликала до захоплення влади та зміни меж території нашої країни. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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За даними силовиків, для проведення інформаційних диверсій "осередку" агентурної інтернет-мережі було розгорнуто в кількох регіонах України, і для поширення дезінформації використовувалися кілька фейкових акаунтів у соцмережах.

Як стверджують у СБУ, координацією незаконної діяльності займалися працівники російських спецслужб.

Ліквідація російської інтернет-мережі у Маріуполі

Кібердепартамент СБУ викрив місцевого жителя, який у соціальних мережах закликав українців до повалення влади та порушення територіальної цілісності України. Також, як повідомляють у пресцентрі, уродженець Маріуполя агітував за ведення повномасштабної війни проти нашої країни та вихваляв російсько-окупаційні формування на Донбасі.

Підозрюваному чоловікові пред'явлено підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 110 — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України";

ч. 2 ст. 109 — "Публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій";

ст. 436 — "Пропаганда війни".

Наразі, за даними СБУ, вирішується питання про обрання затриманому жителю Маріуполя запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Ліквідація російської інтернет-мережі у Кропивницькому

У незаконній діяльності силовики звинувачують представника місцевої громадської організації. Як стверджують у СБУ, чоловік також у соцмережах закликав до повалення влади в Україні та вів "підривну діяльність" серед мешканців Кропивницького. Підозрюваному вручили підозру за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу — "Публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій".

Ліквідація російської інтернет-мережі на Закарпатті

Кібердепартамент СБУ прозвітував про нейтралізацію групи російських "інтернет-агентів", до складу якої входили двоє місцевих жителів. Виконуючи завдання своїх кураторів, як стверджують у спецслужбі, підозрювані закликали до зміни меж території України. Жителям Закарпаття пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу — "Зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України".

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Нагадаємо, 28 січня СБУ повідомила про затримання у Києві імовірного агента спецслужб РФ, який займався збором інформації про українських силовиків. За даними правоохоронців, чоловіка було завербовано під час поїздки на окупований Донбас.

2 лютого пресслужба СБУ повідомила про затримання бойовика, який переховувався на мирній території України. Затриманий на допиті розповів, що воював на Донбасі проти сил АТО/ООС, проте вирішив повернутися до підконтрольного Києву регіону, оскільки "втомився від війни".