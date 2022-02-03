Призывали к свержению власти: СБУ ликвидировала российскую агентурную интернет-сеть (фото)

По данным силовиков, "ячейки" интернет-сети были развернуты в нескольких украинских регионах, а координацией незаконной деятельности занимались сотрудники спецслужб РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации российской агентурной интернет-сети, которая призывала к захвату власти и изменению границ территории нашей страны. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

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По данным силовиков, для проведения информационных диверсий "ячейки" агентурной интернет-сети были развернуты в нескольких регионах Украины, и для распространения дезинформации использовались несколько фейковых аккаунтов в соцсетях.

Как утверждают в СБУ, координацией незаконной деятельности занимались сотрудники российских спецслужб.

Ликвидация российской интернет-сети в Мариуполе

Кибердепартамент СБУ разоблачил местного жителя, который в социальных сетях призывал украинцев к свержению власти и нарушению территориальной целостности Украины. Также, как сообщают в пресс-центре, уроженец Мариуполя агитировал за ведение полномасштабной войны против нашей страны и восхвалял российско-оккупационные формирования на Донбассе.

Подозреваемому мужчине предъявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 110 — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины";

ч. 2 ст. 109 — "Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий";

ст. 436 — "Пропаганда войны".

В данный момент, по данным СБУ, решается вопрос об избрании задержанному жителю Мариуполя меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ликвидация российской интернет-сети в Кропивницком

В незаконной деятельности силовики обвиняют представителя местной общественной организации. Как утверждают в СБУ, мужчина также в соцсетях призывал к свержению власти в Украине и вел "подрывную деятельность" среди жителей Кропивницкого. Подозреваемому вручили подозрение по ч.2 ст. 109 Уголовного кодекса — "Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий".

Ликвидация российской интернет-сети на Закарпатье

Кибердепартамент СБУ отчитался о нейтрализации группы российских "интернет-агентов", в состав которой входили два местных жителя. Выполняя задания своих кураторов, как утверждают в спецслужбе, подозреваемые призывали к изменению границ территории Украины. Жителям Закарпатья предъявлено подозрение по ч.1 ст. 110 Уголовного кодекса — "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

[ + – ] Российские интернет-агенты призывали к свержению власти в Украине [ + – ] Российские интернет-агенты призывали к свержению власти в Украине [ + – ] Российские интернет-агенты призывали к свержению власти в Украине

Напомним, 28 января СБУ сообщила о задержании в Киеве возможного агента спецслужб РФ, который занимался сбором информации об украинских силовиках. По данным правоохранителей, мужчина был завербован во время поездки на оккупированный Донбасс.

2 февраля пресс-служба СБУ сообщила о задержании боевика, который скрывался на мирной территории Украины. Задержанный на допросе рассказал, что воевал на Донбассе против сил АТО/ООС, однако решил вернуться в подконтрольный Киеву регион, поскольку "устал от войны".