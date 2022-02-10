Готовил теракт: СБУ задержали киевлянина, завербованного белорусскими спецслужбами (видео)
По словам злоумышленника, за подрыв авто ему обещали 100 тысяч. По данным следствия, задержанный собирал данные об украинских военных в приграничных районах.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского агента, который готовил теракт в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Указывается, что житель Киева был завербован одной из белорусских государственных структур. Задержание произошло во время попытки поджога автомобиля у одного из зданий общественной организации.
В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что задержанный занимался запугиванием представителей СМИ и иностранцев. Он наносил надписи с угрозами и провокациями возле места жительства людей по Киеву и заявлял о "минировании".
Оперативники установили, что целью задержанного была дестабилизация обстановки в Украине, а также дискредитация страны перед Евросоюзом и гражданами Беларуси. Также злоумышленник собирал данные об украинских военных из приграничных районов.
Завербовали жителя столицы через одну из групп в Telegram. Для связи со своими кураторами он использовал запрещенные в Украине российские электронные почтовые сервисы. За свою деятельность получал денежные переводы из заграницы на банковскую карту. За подрыв машины, по словам задержанного, ему обещали 100 тысяч.
Сотрудники СБУ установили, что для совершения теракта киевлянин купил машину, легковоспламеняющееся материалы и пиротехнику.
На данный момент задержанному объявили подозрения по статье 111 — государственная измена и статье 258 — террористический акт Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 8 февраля сотрудники СБУ задержали заместителя боевиков из ОРДЛО, который хотел получить украинскую пенсию. Днем ранее Контрразведка задержала агентку РФ, которая передавала данные о ВСУ.