Готовил теракт: СБУ задержали киевлянина, завербованного белорусскими спецслужбами (видео)

По словам злоумышленника, за подрыв авто ему обещали 100 тысяч. По данным следствия, задержанный собирал данные об украинских военных в приграничных районах.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали вражеского агента, который готовил теракт в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Указывается, что житель Киева был завербован одной из белорусских государственных структур. Задержание произошло во время попытки поджога автомобиля у одного из зданий общественной организации.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ установила, что задержанный занимался запугиванием представителей СМИ и иностранцев. Он наносил надписи с угрозами и провокациями возле места жительства людей по Киеву и заявлял о "минировании".

Фото: пресс-центр СБУ

Оперативники установили, что целью задержанного была дестабилизация обстановки в Украине, а также дискредитация страны перед Евросоюзом и гражданами Беларуси. Также злоумышленник собирал данные об украинских военных из приграничных районов.

[ + – ] Задержанный выполнял ряд заданий по заданию кураторов Фото: пресс-служба СБУ

Завербовали жителя столицы через одну из групп в Telegram. Для связи со своими кураторами он использовал запрещенные в Украине российские электронные почтовые сервисы. За свою деятельность получал денежные переводы из заграницы на банковскую карту. За подрыв машины, по словам задержанного, ему обещали 100 тысяч.

Фото: пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ установили, что для совершения теракта киевлянин купил машину, легковоспламеняющееся материалы и пиротехнику.

На данный момент задержанному объявили подозрения по статье 111 — государственная измена и статье 258 — террористический акт Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 8 февраля сотрудники СБУ задержали заместителя боевиков из ОРДЛО, который хотел получить украинскую пенсию. Днем ранее Контрразведка задержала агентку РФ, которая передавала данные о ВСУ.