Готував теракт: СБУ затримала киянина, завербованого білоруськими спецслужбами (відео)
За словами зловмисника, за підрив авто йому обіцяли 100 тисяч. За даними слідства, затриманий збирав дані про українських військових у прикордонних районах.
Співробітники Служби безпеки України затримали ворожого агента, який готував теракт у Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Вказується, що мешканця Києва було завербовано однією з білоруських державних структур. Затримання сталося під час спроби підпалу автомобіля біля однієї з будівель громадської організації.
У процесі слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що затриманий займався залякуванням представників ЗМІ й іноземців. Він наносив написи з погрозами та провокаціями біля місця проживання людей по Києву та заявляв про "мінування".
Оперативники встановили, що метою затриманого була дестабілізація ситуації в Україні та дискредитація країни перед Євросоюзом і громадянами Білорусі. Також зловмисник збирав дані про українських військових із прикордонних районів.
Завербували жителя столиці через один із чатів у Telegram. Для зв'язку зі своїми кураторами він використав заборонені в Україні російські електронні поштові сервіси. За свою діяльність отримував грошові перекази із закордону на банківську картку. За підрив машини, за словами затриманого, йому обіцяли 100 тисяч.
Співробітники СБУ встановили, що для скоєння теракту киянин купив машину, легкозаймисті матеріали та піротехніку.
Наразі затриманому оголосили підозри за статтею 111 — державна зрада та статтею 258 — терористичний акт Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 8 лютого співробітники СБУ затримали заступника бойовиків з ОРДЛО, який хотів отримати українську пенсію. Днем раніше Контррозвідка затримала агентку РФ, яка передавала дані про ЗСУ.