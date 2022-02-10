Готував теракт: СБУ затримала киянина, завербованого білоруськими спецслужбами (відео)

За словами зловмисника, за підрив авто йому обіцяли 100 тисяч. За даними слідства, затриманий збирав дані про українських військових у прикордонних районах.

Співробітники Служби безпеки України затримали ворожого агента, який готував теракт у Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Вказується, що мешканця Києва було завербовано однією з білоруських державних структур. Затримання сталося під час спроби підпалу автомобіля біля однієї з будівель громадської організації.

У процесі слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що затриманий займався залякуванням представників ЗМІ й іноземців. Він наносив написи з погрозами та провокаціями біля місця проживання людей по Києву та заявляв про "мінування".

Фото: прес-центр СБУ

Оперативники встановили, що метою затриманого була дестабілізація ситуації в Україні та дискредитація країни перед Євросоюзом і громадянами Білорусі. Також зловмисник збирав дані про українських військових із прикордонних районів.

[ + – ] Затриманий виконував низку завдань за завданнями кураторів Фото: пресс-служба СБУ

Завербували жителя столиці через один із чатів у Telegram. Для зв'язку зі своїми кураторами він використав заборонені в Україні російські електронні поштові сервіси. За свою діяльність отримував грошові перекази із закордону на банківську картку. За підрив машини, за словами затриманого, йому обіцяли 100 тисяч.

Фото: прес-центр СБУ

Співробітники СБУ встановили, що для скоєння теракту киянин купив машину, легкозаймисті матеріали та піротехніку.

Наразі затриманому оголосили підозри за статтею 111 — державна зрада та статтею 258 — терористичний акт Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 8 лютого співробітники СБУ затримали заступника бойовиків з ОРДЛО, який хотів отримати українську пенсію. Днем раніше Контррозвідка затримала агентку РФ, яка передавала дані про ЗСУ.