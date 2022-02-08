Хотів отримати паспорт України та оформити пенсію: СБУ затримала "козака ЛНР" (фото)

Затриманий втік з окупованої території через конфлікт із кураторами. До цього чоловік покинув ряди бойовиків, оскільки там "перестали платити зарплатню", натомість видавали харчі.

Служба безпеки України затримала в Станиці Луганській колишнього заступника бойовиків ОРДЛО. Колишній військовий російсько-окупаційних військ хотів оформити ID-паспорт та отримати пенсію. За даними слідства, чоловік приєднався до лав бойовиків у 2014 році добровільно. Його затримали та судитимуть за статтею Кримінального кодексу за участь у діяльності збройних формувань, які не передбачає закон – ст. 260 ч. 2. Зараз чоловік перебуває під вартою. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Встановили, що бойовик був заступником керівника одного із підрозділів російсько-окупаційних військ "Козача національна гвардія" та активно воював проти Збройних сил України на території Луганської області. Проте, згодом чоловік покинув лави окупантів через конфлікт із ватажками, які замість зарплати видавали підопічним харчі.

За даними слідства, затриманий є мешканцем Антрацитівського району Луганської області. У 2014 році він добровільно вступив до лав російсько-окупаційних формувань, його призначили заступником ватажка військового угруповання "Козача національна гвардія".

Триває досудове слідство, затриманому повідомили про підозру та взяли під варту. Його судитимуть за статтею Кримінального кодексу України за участь у діяльності збройних формувань, які не передбачає закон – ст. 260. год 2.

Нагадаємо, СБУ затримала агентку Росії, яка "зливала" дані про Збройні сили України. За даними силовиків, завербована жінка наносила на карти позиції українських військових та передавала інформацію ворожим спецслужбам. Підозрювану затримали на пункті пропуску "Новотроїцьке" під час поїздки жінки за грошима та новими розпорядженнями кураторів.

Раніше Фокус писав про те, що СБУ ліквідувала "фабрику" фейків під Житомиром. Кібергрупа створювала фейкові акаунти в соціальних мережах на замовлення Росії. До цієї діяльності причетні двоє мешканців. "Фабрику" призначали для російських інформаційних диверсій, через неї представники Росії розповсюджували антиукраїнський та маніпуляційний контент.