Працювали на замовлення з РФ: СБУ ліквідувала "фабрику" фейків під Житомиром (фото)

За даними слідства, "фабрика" використовувалася для російських інформаційних диверсій, а гроші за це зловмисники отримували на електронні гаманці, заборонені в Україні.

На Житомирщині ліквідували кібергрупу, яка масово створювала фейкові акаунти на замовлення Росії. До цієї діяльності причетні двоє мешканців. Вони налагодили серійну реєстрацію нереальних акаунтів у соцмережах. І тому зловмисники використовували спеціальне програмне забезпечення російського виробництва. Наразі триває досудове розслідування за двома статтями: державна зрада (ст. 111 ч. 1) та порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 ч. 1). Про це повідомив пресцентр СБУ.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Правоохоронці заявили, що "фабрика" фейків була призначена для російських інформаційних диверсій, через неї представники Росії розповсюджували антиукраїнський та маніпуляційний контент.

Хакерська програма дозволяла створювати віртуальні облікові записи без використання мобільного зв'язку. Фейкові акаунти група передавала своїм російським замовникам через спеціальні інтернет-платформи. Гроші за це вони отримували на електронні гаманці, заборонені в Україні.

"На фейкових акаунтах представники РФ "розганяли" дезінформацію та провокаційні матеріали. Деструктивний контент був спрямований на розхитування внутрішньополітичної обстановки в різних регіонах України", — заявили в СБУ.

Під час обшуків у будинках зловмисників було виявлено комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, засоби зв'язку та інші докази незаконної діяльності. У СБУ розпочали досудове розслідування за статтями про державну зраду та порушення недоторканності приватного життя.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала серійного "телефонного" мінера. Зловмисник розсилав електронні листи з повідомленнями про хибне замінування будівель. Він приховував своє місцеперебування за допомогою спеціального програмного забезпечення. Проте СБУ визначила перебування чоловіка та затримала його у власній квартирі під час надсилання чергового листа. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Фокус писав про те, що СБУ ліквідувала російську агентурну інтернет-мережу. Вони агітували скинути владу в Україні. За даними силовиків, "осередки" інтернет-мережі були розгорнуті в кількох областях України, а координувалися з Росії. Дезінформація поширювалася через фейкові облікові записи в соціальних мережах. "Комірки" були ліквідовані в Маріуполі, Кропивницькому та на Закарпатті.