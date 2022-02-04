СБУ затримала у Харкові серійного телефонного "мінера" (відео)

Зловмисник "замінував" низку об'єктів, але спеціальне програмне забезпечення не допомогло йому приховати своє місцезнаходження — співробітники СБУ та Нацполіції вирахували його.

Харків'янин розсилав електронні листи з повідомленнями про хибне замінування державних і комерційних об'єктів, приховуючи своє місцезнаходження за допомогою спеціального програмного забезпечення. Служба безпеки України визначила його місцезнаходження та затримала вдома, під час відправлення чергового листа, повідомляє пресслужба СБУ.

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Псевдомінер виявився 39-річним співробітником ІТ-сфери. Лише в грудні 2021 року він розіслав щонайменше 14 анонімних повідомлень про мінування. Зокрема, ним було нібито "закладено вибухівку" під низку харківських об'єктів — облдержадміністрацію, залізничні й автомобільні вокзали, апеляційний суд, аеропорт, торговельно-розважальні центри.

[ + – ] СБУ затримує псевдомінера

Пд час надсилання електронних листів зловмисник приховував своє місце перебування за допомогою спеціального ПЗ. Після того, як співробітники СБУ затримали його, він розповів, що ним керувала особиста ненависть до української влади, правоохоронних і судових органів.

[ + – ] СБУ вдома у зловмисника

Заходи щодо його затримання співробітники СБУ проводили разом із Національною поліцією і Кіберполіцією, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

Наразі СБУ готує видавання затриманому підозри за частинами 1 та 2 статті 259 КК про очевидно неправдиве повідомлення про вибух або підпал, що загрожує життю людей. Термін позбавлення волі — до 8 років, плюс підозрюваному доведеться компенсувати заподіяний державі та приватним власникам збиток, який становить десятки тисяч гривень.

Причетність затриманого до співпраці з іноземними спецслужбами перевіряється. Останнім часом випадки залучення громадян України до таких дій почастішали, зазначають представники СБУ.

Окремі громадяни України здійснюють дзвінки з повідомленнями про мінування, керуючись хуліганськими спонуканнями. Іноземні спецслужби користуються цією обставиною.

Раніше Фокус повідомляв, що під Черкасами студент здійснював неправдиві дзвінки про мінування. Замовлення він отримав у секретному чаті в Telegram, до організації якого причетні російські спецслужби.

Більшість подібних телефонних дзвінків надходять не з підконтрольної уряду української території, а з ОРДЛО та Росії, повідомив голова МВС України Денис Монастирський.

Наприкінці січня 2022 року українським правоохоронцям надійшло хибне повідомлення про те, що заміновано Офіс президента.