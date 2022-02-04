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СБУ задержала в Харькове серийного телефонного "минера" (видео)

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СБУ, Харьков, Украина, IT, минирование
Сотрудники СБУ

Злоумышленник "заминировал" ряд объектов, но специальное программное обеспечение не помогло ему скрыть свое местонахождение — сотрудники СБУ и Нацполиции вычислили его

Харьковчанин рассылал электронные письма с сообщениями о ложном минировании государственных и коммерческих объектов, скрывая свое местонахождение с помощью специального программного обеспечения. Служба безопасности Украины определила его местонахождение, и задержала дома, во время отправки очередного письма, сообщает пресс-служба СБУ.

Псевдоминер оказался 39-летним сотрудником IT-сферы. Только в декабре 2021 года он разослал не менее 14 анонимных сообщений о минировании. В частности, им была якобы "заложена взрывчатка" под ряд харьковских объектов — облгосадминистрацию, железнодорожные и автомобильные вокзалы, апелляционный суд, аэропорт, торгово-развлекательные центры.

СБУ задерживает псевдоминера

При отправке электронных писем злоумышленник скрывал свое место пребывания при помощи специального ПО. После того, как сотрудники СБУ задержали его, он рассказал, что им руководила личная ненависть к украинской власти, к правоохранительным и судебным органам.

СБУ, Харьков, минирование, IT, ложный
СБУ дома у злоумышленника

Мероприятия по его задержанию сотрудники СБУ проводили вместе с Национальной полицией и Киберполицией, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

В данный момент СБУ готовит выдачу задержанному подозрения по частям 1 и 2 статьи 259 УК о заведомо неправдивом сообщении о взрыве или поджоге, которое угрожает жизни людей. Срок лишения свободы — до 8 лет, плюс подозреваемому придется компенсировать причиненный государству и частным собственникам ущерб, который составляет десятки тысяч гривен.

Причастность задержанного к сотрудничеству с иностранными спецслужбами проверяется. В последнее время, случаи привлечения граждан Украины к таким действиям участились, отмечают представители СБУ.

Отдельные граждане Украины совершают звонки с сообщениями о минировании, руководствуясь хулиганскими побуждениями. Иностранные спецслужбы пользуются этим обстоятельством.

Ранее Фокус сообщал, что под Черкассами студент совершал ложные звонки о минировании. Заказ он получил в секретном чате в Telegram, к организации которого причастны российские спецслужбы.

Большинство подобных телефонных звонков поступают не с подконтрольной правительству украинской территории, а из ОРДЛО и России, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

В конце января 2022 года украинским правоохранителям поступило ложное сообщение о том, что заминирован Офис президента.