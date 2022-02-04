СБУ задержала в Харькове серийного телефонного "минера" (видео)

Злоумышленник "заминировал" ряд объектов, но специальное программное обеспечение не помогло ему скрыть свое местонахождение — сотрудники СБУ и Нацполиции вычислили его

Харьковчанин рассылал электронные письма с сообщениями о ложном минировании государственных и коммерческих объектов, скрывая свое местонахождение с помощью специального программного обеспечения. Служба безопасности Украины определила его местонахождение, и задержала дома, во время отправки очередного письма, сообщает пресс-служба СБУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Псевдоминер оказался 39-летним сотрудником IT-сферы. Только в декабре 2021 года он разослал не менее 14 анонимных сообщений о минировании. В частности, им была якобы "заложена взрывчатка" под ряд харьковских объектов — облгосадминистрацию, железнодорожные и автомобильные вокзалы, апелляционный суд, аэропорт, торгово-развлекательные центры.

[ + – ] СБУ задерживает псевдоминера

При отправке электронных писем злоумышленник скрывал свое место пребывания при помощи специального ПО. После того, как сотрудники СБУ задержали его, он рассказал, что им руководила личная ненависть к украинской власти, к правоохранительным и судебным органам.

[ + – ] СБУ дома у злоумышленника

Мероприятия по его задержанию сотрудники СБУ проводили вместе с Национальной полицией и Киберполицией, под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

В данный момент СБУ готовит выдачу задержанному подозрения по частям 1 и 2 статьи 259 УК о заведомо неправдивом сообщении о взрыве или поджоге, которое угрожает жизни людей. Срок лишения свободы — до 8 лет, плюс подозреваемому придется компенсировать причиненный государству и частным собственникам ущерб, который составляет десятки тысяч гривен.

Причастность задержанного к сотрудничеству с иностранными спецслужбами проверяется. В последнее время, случаи привлечения граждан Украины к таким действиям участились, отмечают представители СБУ.

Отдельные граждане Украины совершают звонки с сообщениями о минировании, руководствуясь хулиганскими побуждениями. Иностранные спецслужбы пользуются этим обстоятельством.

Ранее Фокус сообщал, что под Черкассами студент совершал ложные звонки о минировании. Заказ он получил в секретном чате в Telegram, к организации которого причастны российские спецслужбы.

Большинство подобных телефонных звонков поступают не с подконтрольной правительству украинской территории, а из ОРДЛО и России, сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

В конце января 2022 года украинским правоохранителям поступило ложное сообщение о том, что заминирован Офис президента.