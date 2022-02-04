Работали по заказу из РФ: СБУ ликвидировала "фабрику" фейков под Житомиром (фото)

По данным следствия, "фабрика" использовалась для российских информационных диверсий, а деньги за это злоумышленики получали на электронные кошельки, которые запрещены в Украине.

В Житомирской области ликвидировали кибергруппу, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу России. К этой деятельности причастны двое жителей. Они наладили серийную регистрацию нереальных аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное программное обеспечение российского производства. На данный момент продолжается досудебное расследование по двум статьям: государственная измена (ст. 111 ч. 1) и нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 182 ч. 1). Об этом сообщила пресс-центр СБУ.

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Правоохранители заявили, что "фабрика" фейков была предназначена для российских информационных диверсий, через нее представители России распространяли антиукраинский и манипуляционный контент.

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования мобильной связи. Фейковые аккаунты группа передавала своим российским заказчикам через специальные интернет-платформы. Деньги за это они получали на электронные кошельки, которые запрещены в Украине.

"На фейковых аккаунтах представители РФ "разгоняли" дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины", — заявили в СБУ.

Во время обысков в домах злоумышленников была обнаружена компьютерная техника со специальным программным обеспечением, средства связи и другие доказательства незаконной деятельности. В СБУ начали досудебное расследование по статьям о государственной измене и нарушении неприкосновенности частной жизни.

[ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ [ + – ] Фото: СБУ

Напомним, в Харькове СБУ задержала серийного "телефонного" минера. Злоумышленник рассылал электронные письма электронные письма с сообщениями о ложном минировании зданий. Он скрывал свое местонахождение с помощью специального программного обеспечения. Однако СБУ определила нахождение мужчины и задержала его в собственной квартире во время отправки очередного письма. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фокус писал о том, что СБУ ликвидировала российскую агентурную интернет-сеть. Они агитировали свергнуть власть в Украине. По данным силовиков, "ячейки" интернет-сети были развернуты в нескольких областях Украины, а координировались из России. Дезинформация распространялась через фейковые аккаунты в социальных сетях. "Ячейки" были ликвидированы в Мариуполе, Кропивницком и на Закарпатье.