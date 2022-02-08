Хотел получить паспорт Украины и оформить пенсию: СБУ задержала "казака ЛНР" (фото)

Задержанный сбежал с оккупированной территории из-за конфликта с кураторами. До этого мужчина покинул ряды боевиков, поскольку там "перестали платить зарплату", вместо которой выдавали продукты питания.

Служба безопасности Украины задержала в Станице Луганской бывшего заместителя боевиков ОРДЛО. Бывший военный российско-оккупационных войск хотел оформить ID-паспорт и получить пенсию. По данным следствия, мужчина присоединился к рядам боевиков в 2014 году добровольно. Его задержали и будут судить по статье Криминального кодекса за участие в деятельности вооруженных формирований, которые не предусмотрены законом — ст. 260 ч.2. На данный момент мужчина находится под стражей. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Установлено, что боевик был заместителем руководителя одного из подразделений российско-оккупационных войск "Казачья национальная гвардия" и активно воевал против вооруженных сил Украины на территории Луганской области. Однако, со временем мужчина покинул ряды оккупантов из-за конфликта с главарями, которые вместо зарплаты выдавали подопечным продукты питания.

По данным следствия, задержанный является жителем Антрацитовского района Луганской области. В 2014 он добровольно вступил в ряды российско-оккупационных формирований, его назначили заместителем главаря военной группировки "Казачья национальная гвардия".

Продолжается досудебное следствие, задержанному сообщили о подозрении и взяли под стражу. Его будут судить по статье Криминального кодекса Украины за участие в деятельности вооруженных формирований, которые не предусмотрены законом — ст. 260. ч 2.

Напомним, СБУ задержала агента России, которая "сливала" данные о вооруженных силах Украины. По данным силовиков, завербованная женщина наносила на карты позиции украинских военных и передавала информацию вражеским спецслужбам. Подозреваемую задержали на пункте пропуска "Новотроицкое" во время поездки женщины за деньгами и новыми распоряжениями кураторов.

Ранее Фокус писал о том, что СБУ ликвидировала "фабрику" фейков под Житомиром. Кибергруппа создавала фейковые аккаунты в социальных сетях по заказу России. К этой деятельности причастны двое жителей. "Фабрика" была предназначена для российских информационных диверсий, через нее представители России распространяли антиукраинский и манипуляционный контент.