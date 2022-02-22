СБУ запобігла терактам у чотирьох храмах УПЦ МП у Харкові (відео)

Завербованому доручили за $1000 розбити вікна в храмах та підпалити будинки за допомогою бензину. Для протиправних дій підозрюваний планував залучити свого брата.

Служба безпеки України повідомила про запобігання терактам у харківських храмах Української православної церкви Московського патріархату. Цю інформацію підтвердили "Депо" в пресцентрі регіонального відомства.

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Теракти в храмах УПЦ МП — перехоплення аудіорозмови

Напередодні в соціальних мережах опублікували перехоплення аудіорозмови двох людей, які обговорювали підпали церков у Харкові. За скоєння терактів одразу в чотирьох храмах УПЦ МП замовник обіцяв заплатити 1000 доларів.

"Завдання таке. Потрібно, крім того, що спалити, треба символ намалювати, я потім скину... Там дві літери "Н" і "І". Там по суті церкви, які ворогують, це замовлення зроблять. За одну церкву — 150. Виконуєш всі чотири за" ніч — "косарь", — заявив замовник терактів у Харкові.

Можливий виконавець повідомив, що для здійснення підпалів храмів планує залучити свого брата. Замовник як оплату "роботи" запропонував зробити грошовий переказ на карту "Спортбанку" або розрахуватися через біткоїн-гаманець. Крім цього, він відмовився додатково сплачувати виконавцям витрати на купівлю бензину, за допомогою якого мали підпалити храми УПЦ МП у Харкові.

[ + – ] СБУ запобігла терактам у храмах УПЦ МП у Харкові

Теракти в храмах УПЦ МП – позиція СБУ

У пресцентрі Управління СБУ у Харківській області підтвердили факт перехоплення аудіорозмови, в якій обговорювалося вчинення терактів у храмах УПЦ МП.

Як зазначають силовики, особистість людини, якій за гроші доручили здійснити підпали в церквах, уже встановили.

"Теракти мали відбутися в церквах Московського Патріархату. Ми попередили представників УПЦ МП. Людину, яка мала провести теракти, встановили. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 лютого СБУ відзвітувала про затримання завербованого жителя Києва, який готував теракт у столиці. За даними відомства, підозрюваний співпрацював із білоруською розвідкою, збирав дані про українських військовослужбовців у прикордонних районах, і мав здійснити терористичний акт.

Також повідомлялося, що на початку лютого контррозвідка СБУ викрила агентку РФ, яка передавала російським спецслужбам секретну інформацію. Завербовану мешканку Донецької області затримали під час спроби проїхати на окуповану територію, де вона мала отримати гроші та нове завдання від куратора.